До Альянсу оборонних індустрій уже долучилися 38 компаній з 19 країн - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. На момент закриття Міжнародного форуму оборонних індустрій до Альянсу оборонних індустрій долучилися вже 38 компаній з 19 країн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства закордонних справ України.
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«Важливою подією форуму стало створення Альянсу оборонних індустрій, долучитися до якого може кожен виробник озброєння та військової техніки з різних країн світу. На момент закриття Форуму до Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн», - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Зеленський, виступаючи на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій, оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на 1-му Форумі оборонних індустрій у Києві, закликав до забезпечення спроможностей України, вказавши, що сміливість сама по собі не зупиняє дрони, як і сам лише героїзм не може перехопити ракети.