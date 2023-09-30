До Альянсу оборонних індустрій уже долучилися 38 компаній з 19 країн - МЗС

Цитата

«Важливою подією форуму стало створення Альянсу оборонних індустрій, долучитися до якого може кожен виробник озброєння та військової техніки з різних країн світу. На момент закриття Форуму до Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн», - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Зеленський, виступаючи на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій, оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій.



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на 1-му Форумі оборонних індустрій у Києві, закликав до забезпечення спроможностей України, вказавши, що сміливість сама по собі не зупиняє дрони, як і сам лише героїзм не може перехопити ракети.