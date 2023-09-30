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К Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 38 компаний из 19 стран - МИД

К Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 38 компаний из 19 стран - МИД

Киев • УНН

 • 406657 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. На момент закрытия Международного форума оборонных индустрий к Альянсу оборонных индустрий присоединились уже 38 компаний из 19 стран. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Украины.

Цитата

«Важным событием форума стало создание Альянса оборонных индустрий, присоединиться к которому может каждый производитель вооружения и военной техники из разных стран мира. На момент закрытия Форума к Альянсу оборонных индустрий присоединилось 38 компаний из 19 стран», - говорится в сообщении.

Дополнение

Зеленский, выступая на первом Международном форуме оборонных индустрий, объявил о создании Альянса оборонных индустрий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на 1-м Форуме оборонных индустрий в Киеве, призвал к обеспечению возможностей Украины, указав, что смелость сама по себе не останавливает дроны, как и сам лишь героизм не может перехватить ракеты.

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