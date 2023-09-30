К Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 38 компаний из 19 стран - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На момент закрытия Международного форума оборонных индустрий к Альянсу оборонных индустрий присоединились уже 38 компаний из 19 стран. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Украины.
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«Важным событием форума стало создание Альянса оборонных индустрий, присоединиться к которому может каждый производитель вооружения и военной техники из разных стран мира. На момент закрытия Форума к Альянсу оборонных индустрий присоединилось 38 компаний из 19 стран», - говорится в сообщении.
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Зеленский, выступая на первом Международном форуме оборонных индустрий, объявил о создании Альянса оборонных индустрий.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на 1-м Форуме оборонных индустрий в Киеве, призвал к обеспечению возможностей Украины, указав, что смелость сама по себе не останавливает дроны, как и сам лишь героизм не может перехватить ракеты.