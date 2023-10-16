Альянс оборонных индустрий уже поддержали 59 компаний из 23 стран — МИД

Цитата

“59 компаний из 23 стран мира являются участниками этого Альянса (Альянса оборонных индустрий — ред.). Они будут вместе с Украиной создавать необходимое оружие”, — заявил Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона “Единые новости”.

Детали

Кулеба отметил, что Альянс оборонных компаний был создан, чтобы предотвратить риск, что у стран-партнеров закончится вооружение. Создав это сообщество, Украина стимулировала страны-участницы НАТО производить больше вооружения.

Он подчеркнул, что у хозяйственного генерала не бывает “пустого склада”, он всегда имеет “двойное дно”, где у него есть тайник. И Украинский Президент и его команда, знают как это “двойное дно открывать”, чтобы получить для Украины необходимое оружие из других стран.

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Напомним

По состоянию на конец сентября, по данным МИД, к Альянсу оборонных индустрий присоединились 38 компаний из 19 стран. Такие цифры были по состоянию на момент закрытия Первого Международного форума оборонных индустрий.