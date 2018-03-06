В Україні вчать підприємців впроваджувати НАССР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні розпочалася серія безкоштовних навчальних семінарів для представників елеваторів щодо впровадження системи аналізу небезпек і критичних точок контролю (англ. Hazard Analysis Critical Control Point – HACCP). Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики, передає УНН.
“Українська зернова асоціація (УЗА) за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала серію безкоштовних навчальних семінарів для представників елеваторів щодо впровадження системи HACCP”, — йдеться у повідомленні.
Спеціальні навчання відбудуться у десяти містах України: Києві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому, Тернополі, Дніпрі, Миколаєві, Харкові, Херсоні та Одесі.
Перший практичний семінар відбувся 2 березня 2018 року в Києві“, — поінформували у МінАПК.
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До 20 вересня 2018 року система НАССР має запрацювати на підприємствах, які провадять діяльність із харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження. По суті, йдеться про готову продукцію. З 20 вересня 2018 року Держпродспоживслужба перевірятиме потужності, що провадять діяльність з харчовими продуктами на предмет впровадження системи HACCP.
“Тому такі практичні семінари — актуальні”, — підкреслили у міністерстві.
Довідка МінАПК: система НАССР — це інструмент управління, який можна застосувати до широкого кола простих та складних операцій, і не обмежується великими організаціями. Основною метою впровадження системи НАССР є забезпечення безпеки харчової продукції та кормів на всіх етапах харчового ланцюга “від лану — до столу”. Таким чином, впровадження системи НАССР на елеваторах не лише гарантуватиме безпечність українського зерна під час зберігання та транспортування, але і забезпечить конкурентні переваги та інвестиційну привабливість підприємства, а також підвищить економічний інтерес до українського зерна на міжнародній арені.
Як повідомляв УНН, з 20 вересня 2017 року набули чинності вимоги Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” щодо впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР підприємствами, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей).
На сьогодні, підприємства, які не запровадили НАССР, можуть бути оштрафовані.
“Перші перевірки Держпродспоживслужби можуть початися вже з 20 вересня 2017 року. За їхніми результатами контролери можуть оштрафувати порушників, зокрема, юридичних осіб — у розмірі від 30-75 мінімальних заробітних плат (73,6 тис. — 96 тис. грн — ред.), а фізичних осіб-підприємців — від 3 до 15 мінімальних заробітних плат (25,6 тис. — 48 тис. грн — ред.). Також може бути загроза зупинення роботи потужностей підприємства”, — розповів нардеп Сергій Тригубенко.
Він також зауважив, що у будь-якому випадку перші перевірки контролерів щодо НАССР, скоріш за все, будуть плановими.