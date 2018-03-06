В Україні вчать підприємців впроваджувати НАССР

ukru
Ексклюзив
14:20 • 149841 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 147286 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 277068 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 197440 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 293593 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 202741 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 231754 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 248531 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 245512 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 135872 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.9 м/с
71 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 119801 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 112512 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 66362 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 77735 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 112031 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 111996 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 149832 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 277058 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 293586 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 269152 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 77735 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 66362 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 112512 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 137971 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 143479 перегляди
Актуальне
В Україні вчать підприємців впроваджувати НАССР

В Україні вчать підприємців впроваджувати НАССР

Київ • УНН

 • 10960 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні розпочалася серія безкоштовних навчальних семінарів для представників елеваторів щодо впровадження системи аналізу небезпек і критичних точок контролю (англ. Hazard Analysis Critical Control Point – HACCP). Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики, передає УНН.

 

“Українська зернова асоціація (УЗА) за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала серію безкоштовних навчальних семінарів для представників елеваторів щодо впровадження системи HACCP”, — йдеться у повідомленні.

Спеціальні навчання відбудуться у десяти містах України: Києві, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому, Тернополі, Дніпрі, Миколаєві, Харкові, Херсоні та Одесі.

Перший практичний семінар відбувся 2 березня 2018 року в Києві“, — поінформували у МінАПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські супермаркети запевняють, що впровадили НАССР

До 20 вересня 2018 року система НАССР має запрацювати на підприємствах, які провадять діяльність із харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження. По суті, йдеться про готову продукцію. З 20 вересня 2018 року Держпродспоживслужба перевірятиме потужності, що провадять діяльність з харчовими продуктами на предмет впровадження системи HACCP.

“Тому такі практичні семінари — актуальні”, — підкреслили у міністерстві.

Довідка МінАПК: система НАССР — це інструмент управління, який можна застосувати до широкого кола простих та складних операцій, і не обмежується великими організаціями. Основною метою впровадження системи НАССР є забезпечення безпеки харчової продукції та кормів на всіх етапах харчового ланцюга “від лану — до столу”. Таким чином, впровадження системи НАССР на елеваторах не лише гарантуватиме безпечність українського зерна під час зберігання та транспортування, але і забезпечить конкурентні переваги та інвестиційну привабливість підприємства, а також підвищить економічний інтерес до українського зерна на міжнародній арені.

Як повідомляв УНН, з 20 вересня 2017 року набули чинності вимоги Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” щодо впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР підприємствами, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей).

На сьогодні, підприємства, які не запровадили НАССР, можуть бути оштрафовані.

“Перші перевірки Держпродспоживслужби можуть початися вже з 20 вересня 2017 року. За їхніми результатами контролери можуть оштрафувати порушників, зокрема, юридичних осіб — у розмірі від 30-75 мінімальних заробітних плат (73,6 тис. — 96 тис. грн — ред.), а фізичних осіб-підприємців — від 3 до 15 мінімальних заробітних плат (25,6 тис. — 48 тис. грн — ред.). Також може бути загроза зупинення роботи потужностей підприємства”, — розповів нардеп Сергій Тригубенко.

Він також зауважив, що у будь-якому випадку перші перевірки контролерів щодо НАССР, скоріш за все, будуть плановими.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.01
Bitcoin
$86,223.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,053.31
Ethereum
$1,993.72