В Украине учат предпринимателей внедрять НАССР

"Украинская зерновая ассоциация (УЗА) при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала серию бесплатных обучающих семинаров для представителей элеваторов по внедрению системы HACCP", - говорится в сообщении.

Специальные обучения пройдут в десяти городах Украины: Киеве, Виннице, Полтаве, Кропивницком, Тернополе, Днепре, Николаеве, Харькове, Херсоне и Одессе.

Первый практический семинар состоялся 2 марта 2018 года в Киеве", - сообщили в МинАПК.

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До 20 сентября 2018 года система НАССР должна заработать на предприятиях, осуществляющих деятельность с пищевыми продуктами, в составе которых отсутствуют необработанные ингредиенты животного происхождения. По сути, речь идет о готовой продукции.

С 20 сентября 2018 года Госпродпотребслужба проверит мощности, осуществляющие деятельность с пищевыми продуктами на предмет внедрения системы HACCP.

"Поэтому такие практические семинары - актуальны", - подчеркнули в министерстве.

Справка МинАПК: система НАССР - это инструмент управления, который можно применить к широкому кругу простых и сложных операций, и не ограничивается крупными организациями. Основной целью внедрения системы НАССР является обеспечение безопасности пищевой продукции и кормов на всех этапах пищевой цепи "от поля - к столу". Таким образом, внедрение системы НАССР на элеваторах не только будет гарантировать безопасность украинского зерна во время хранения и транспортировки, но и обеспечит конкурентные преимущества и инвестиционную привлекательность предприятия, а также повысит экономический интерес к украинскому зерну на международной арене.

Как сообщал УНН, с 20 сентября 2017 года вступили в силу требования Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов" по внедрению постоянно действующих процедур, основанных на принципах системы НАССР, предприятиями, осуществляющими деятельность с пищевыми продуктами, в составе которых есть необработанные ингредиенты животного происхождения (кроме малых мощностей).

На сегодня предприятия, которые не ввели НАССР, могут быть оштрафованы.

"Первые проверки Госпродпотребслужбы могут начаться уже с 20 сентября 2017 года. По их результатам контроллеры могут оштрафовать нарушителей, в частности, юридических лиц - в размере от 30-75 минимальных заработных плат (73,6 тыс. - 96 тыс. грн - ред.), а физических лиц-предпринимателей - от 3 до 15 минимальных заработных плат (25,6 тыс. - 48 тыс. грн - ред.). Также может быть угроза остановки работы мощностей предприятия", - рассказал нардеп Сергей Тригубенко.

Он также отметил, что в любом случае первые проверки контролеров по НАССР, скорее всего, будут плановыми.