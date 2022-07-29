В Україні підвищать доступність медичної та реабілітаційної допомоги під час війни

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Шуляк повідомила, що законопроектом №7422, який сьогодні проголосувала ВР, з метою підвищення доступності медичної та реабілітаційної допомоги в умовах воєнного стану пропонується передбачити, що в період дії воєнного стану та протягом 6 місяців з дня припинення дії воєнного стану:

· медична та реабілітаційна допомога можуть надаватись не тільки медичними працівниками та фахівцями з реабілітації, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я, або ФОПами, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, а й медичними працівниками, фахівцями з реабілітації, які залучені до надання медичної, реабілітаційної допомоги як волонтери у встановленому законом порядку;

· медична та реабілітаційна допомога можуть надаватися поза місцем провадження господарської діяльності з медичної практики, яке зазначене у заяві про отримання ліцензії та доданих документах, якщо заклад охорони здоров’я або ФОП знаходиться на території територіальної громади, що розташована/була розташована в районі проведення воєнних (бойових) дій або яка перебуває чи перебувала в тимчасовій окупації або оточенні (блокуванні);

· до надання медичної та реабілітаційної допомоги на волонтерських засадах можуть залучатися медичні працівники та фахівці з реабілітації, які є іноземцями (крім громадян РФ та РБ) або особами без громадянства та прибули в Україну для надання медичної, реабілітаційної допомоги на запрошення закладу охорони здоров’я або іншого підприємства, організації чи установи, якщо такі медичні працівники відповідають вимогам до освіти та професійної кваліфікації тієї країни, в якій вони працюють, та мають документи про освіту та відповідну професійну кваліфікацію, засвідчені в порядку консульської легалізації або шляхом проставлення апостилю у відповідній країні;

· до надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини можуть залучатися медичні працівники, які є іноземцями та перебувають на території іноземних держав (крім РФ та РБ), якщо вони відповідають вимогам до освіти та проф. кваліфікації тієї країни, в якій вони працюють, та пройшли процедуру реєстрації на відповідних телемедичних платформах;

· скасовується заборона на залучення волонтерів підприємствами, установами та організаціями, які не є неприбутковими. Проте вони можуть залучати волонтерів виключно для надання безоплатної медичної чи реабілітаційної допомоги;

· уможливлюється надання реабілітаційної допомоги на різних рівнях допомоги фахівцями з реабілітації, які залучені до надання реабілітаційної допомоги як волонтери у встановленому законом порядку.

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