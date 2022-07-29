В Украине повысят доступность медицинской и реабилитационной помощи во время войны

Детали

Шуляк сообщила, что законопроектом №7422, который сегодня проголосовала ВР, с целью повышения доступности медицинской и реабилитационной помощи в условиях военного положения предлагается предусмотреть, что в период действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня прекращения действия военного положения:

· медицинская и реабилитационная помощь могут предоставляться не только медицинскими работниками и специалистами по реабилитации, которые находятся в трудовых отношениях с учреждениями здравоохранения, или ФЛП, зарегистрированными и получившими соответствующую лицензию в установленном законом порядке, а и медицинскими работниками, специалистами по реабилитации, которые вовлечены в оказание медицинской, реабилитационной помощи как волонтеры в установленном законом порядке;

· медицинская и реабилитационная помощь могут оказываться вне места осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике, которое указано в заявлении о получении лицензии и прилагаемых документах, если учреждение здравоохранения или ФЛП находится на территории территориальной громады, расположенной / что была расположена в районе проведения военных (боевых) действий или находилась во временной оккупации или окружении (блокировании);

· к оказанию медицинской и реабилитационной помощи на волонтерских началах могут привлекаться медицинские работники и специалисты по реабилитации, которые являются иностранцами (кроме граждан рф и рб) или лицами без гражданства и прибыли в Украину для оказания медицинской, реабилитационной помощи по приглашению учреждения здравоохранения или другого предприятия, организации или учреждения, если такие медицинские работники отвечают требованиям к образованию и профессиональной квалификации той страны, в которой они работают, и имеют документы об образовании и соответствующей профессиональной квалификации, заверенные в порядке консульской легализации или путем проставления апостиля в соответствующей стране;

· к оказанию медицинской помощи с применением телемедицины могут привлекаться медицинские работники, являющиеся иностранцами и находящиеся на территории иностранных государств (кроме рф и рф), если они отвечают требованиям к образованию и проф. квалификации той страны, где они работают, и прошли процедуру регистрации на соответствующих телемедицинских платформах;

· отменяется запрет на привлечение волонтеров предприятиями, учреждениями и организациями, которые не являются неприбыльными. Однако они могут привлекать волонтеров исключительно для оказания бесплатной медицинской или реабилитационной помощи;

· возможно оказание реабилитационной помощи на разных уровнях помощи специалистами по реабилитации, которые привлечены к оказанию реабилитационной помощи как волонтеры в установленном законом порядке.

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