В Украине повысят доступность медицинской и реабилитационной помощи во время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о повышении доступности медицинской и реабилитационной помощи в период военного положения. Об этом сообщила нардеп, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в Telegram, передает УНН.
Детали
Шуляк сообщила, что законопроектом №7422, который сегодня проголосовала ВР, с целью повышения доступности медицинской и реабилитационной помощи в условиях военного положения предлагается предусмотреть, что в период действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня прекращения действия военного положения:
· медицинская и реабилитационная помощь могут предоставляться не только медицинскими работниками и специалистами по реабилитации, которые находятся в трудовых отношениях с учреждениями здравоохранения, или ФЛП, зарегистрированными и получившими соответствующую лицензию в установленном законом порядке, а и медицинскими работниками, специалистами по реабилитации, которые вовлечены в оказание медицинской, реабилитационной помощи как волонтеры в установленном законом порядке;
· медицинская и реабилитационная помощь могут оказываться вне места осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике, которое указано в заявлении о получении лицензии и прилагаемых документах, если учреждение здравоохранения или ФЛП находится на территории территориальной громады, расположенной / что была расположена в районе проведения военных (боевых) действий или находилась во временной оккупации или окружении (блокировании);
· к оказанию медицинской и реабилитационной помощи на волонтерских началах могут привлекаться медицинские работники и специалисты по реабилитации, которые являются иностранцами (кроме граждан рф и рб) или лицами без гражданства и прибыли в Украину для оказания медицинской, реабилитационной помощи по приглашению учреждения здравоохранения или другого предприятия, организации или учреждения, если такие медицинские работники отвечают требованиям к образованию и профессиональной квалификации той страны, в которой они работают, и имеют документы об образовании и соответствующей профессиональной квалификации, заверенные в порядке консульской легализации или путем проставления апостиля в соответствующей стране;
· к оказанию медицинской помощи с применением телемедицины могут привлекаться медицинские работники, являющиеся иностранцами и находящиеся на территории иностранных государств (кроме рф и рф), если они отвечают требованиям к образованию и проф. квалификации той страны, где они работают, и прошли процедуру регистрации на соответствующих телемедицинских платформах;
· отменяется запрет на привлечение волонтеров предприятиями, учреждениями и организациями, которые не являются неприбыльными. Однако они могут привлекать волонтеров исключительно для оказания бесплатной медицинской или реабилитационной помощи;
· возможно оказание реабилитационной помощи на разных уровнях помощи специалистами по реабилитации, которые привлечены к оказанию реабилитационной помощи как волонтеры в установленном законом порядке.
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