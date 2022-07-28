Рада прийняла новий закон про обіг ліків

Деталі

Законопроєкт також передбачає:



підвищення конкурентоздатності українських фармацевтичних підприємств; запровадження європейських норм, процедур при обігу лікарських засобів;



зменшення адміністративного тиску на учасників ринку;



створення єдиного регуляторного органу у цій сфері;



захисту споживача від небезпечних, неефективних та неякісних медпрепаратів.



Цитата

“МОЗ буде затверджувати основні порядки та положення, а Держлікслужба – фактично їх виконувати. Закон почне діяти через 2,5 років, а 2D-кодування - через 5 років після завершення воєнного стану і встановлює п’ятирічний строк чинності державної реєстрації лікарського засобу з можливістю подальшого подовження цього строку на необмежений період, покладає на виробника лікарського засобу обов’язок відшкодувати шкоду, завдану здоров’ю громадян внаслідок його застосування, запроваджує правила рекламування лікарських засобів”, – написав Фролов.

Доповнення

1 липня Верховна Рада ухвалила законопроект про вдосконалення надання медичної допомоги №6306.

Передбачається, що Кабмін: