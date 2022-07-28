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Рада прийняла новий закон про обіг ліків

Рада прийняла новий закон про обіг ліків

Київ • УНН

 • 304523 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Верховна Рада України прийняла законопроєкт № 5547, який передбачає нову редакцію закону про лікарські засоби, що забезпечить українців якісними та доступними ліками за європейськими нормами. Про це у своєму Телеграм повідомив голова підкомітету з питань Регламенту ВР, нардеп від “Слуги народу” Павло Фролов, передає УНН.

Деталі

Законопроєкт також передбачає:

  • підвищення конкурентоздатності українських фармацевтичних підприємств; запровадження європейських норм, процедур при обігу лікарських засобів;
  • зменшення адміністративного тиску на учасників ринку;
  • створення єдиного регуляторного органу у цій сфері;
  • захисту споживача від небезпечних, неефективних та неякісних медпрепаратів.

Цитата

“МОЗ буде затверджувати основні порядки та положення, а Держлікслужба – фактично їх виконувати. Закон почне діяти через 2,5 років, а 2D-кодування - через 5 років після завершення воєнного стану і встановлює п’ятирічний строк чинності державної реєстрації лікарського засобу з можливістю подальшого подовження цього строку на необмежений період, покладає на виробника лікарського засобу обов’язок відшкодувати шкоду, завдану здоров’ю громадян внаслідок його застосування, запроваджує правила рекламування лікарських засобів”, – написав Фролов.

Доповнення

1 липня Верховна Рада ухвалила законопроект про вдосконалення надання медичної допомоги №6306.
Передбачається, що Кабмін:

  • встановлюватиме переліки базових напрямів стаціонарної медичної допомоги, які забезпечуватиме загальний заклад охорони здоров'я (багатопрофільний лікарняний заклад, що надає медичну допомогу населенню територіальної громади або декількох громад, стабілізацію стану пацієнта та маршрутизацію до кластерних та надкластерних закладів охорони здоров'я);
  • визначатиме напрями стаціонарної медичної допомоги, що забезпечуватиметься кластерними та надкластерними закладами охорони здоров'я.
Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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