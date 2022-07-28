Рада приняла новый закон об обращении лекарств
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект № 5547, предусматривающий новую редакцию закона о лекарственных средствах, которая обеспечит украинцев качественным и доступным лекарством по европейским нормам. Об этом в своем Телеграмме сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР, нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов, передает УНН.
Детали
Законопроект также предусматривает:
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- повышение конкурентоспособности украинских фармацевтических предприятий; введение европейских норм, процедур при обращении лекарственных средств;
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- уменьшение административного давления на участников рынка;
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- создание единого регуляторного органа в данной сфере;
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- защиты потребителя от опасных, неэффективных и некачественных медпрепаратов.
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Цитата
"Минздрав будет утверждать основные порядки и положения, а Гослекслужба – фактически их выполнять. Закон начнет действовать через 2,5 лет, а 2D-кодирование - через 5 лет после завершения военного положения и устанавливает пятилетний срок государственной регистрации лекарственного средства с возможностью дальнейшего продления этого срока на неограниченный период, возлагает на производителя лекарственного средства обязанность возместить вред, причиненный здоровью граждан в результате его применения, вводит правила рекламирования лекарственных средств”, – написал Фролов.
Дополнение
1 июля Верховная Рада приняла законопроект об усовершенствовании оказания медицинской помощи №6306.
Предполагается, что Кабмин:
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- будет устанавливать перечни базовых направлений стационарной медицинской помощи, которые будут обеспечивать общее учреждение здравоохранения (многопрофильное больничное учреждение, оказывающее медицинскую помощь населению территориального общества или нескольких общин, стабилизацию состояния пациента и маршрутизацию в кластерные и сверхкластерные учреждения здравоохранения);
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- определять направления стационарной медицинской помощи, которая будет обеспечиваться кластерными и сверхкластерными учреждениями здравоохранения.
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