Рада приняла новый закон об обращении лекарств

Детали

Законопроект также предусматривает:



повышение конкурентоспособности украинских фармацевтических предприятий; введение европейских норм, процедур при обращении лекарственных средств;



уменьшение административного давления на участников рынка;



создание единого регуляторного органа в данной сфере;



защиты потребителя от опасных, неэффективных и некачественных медпрепаратов.



Цитата

"Минздрав будет утверждать основные порядки и положения, а Гослекслужба – фактически их выполнять. Закон начнет действовать через 2,5 лет, а 2D-кодирование - через 5 лет после завершения военного положения и устанавливает пятилетний срок государственной регистрации лекарственного средства с возможностью дальнейшего продления этого срока на неограниченный период, возлагает на производителя лекарственного средства обязанность возместить вред, причиненный здоровью граждан в результате его применения, вводит правила рекламирования лекарственных средств”, – написал Фролов.

Дополнение

1 июля Верховная Рада приняла законопроект об усовершенствовании оказания медицинской помощи №6306.

Предполагается, что Кабмин: