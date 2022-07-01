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Рада схвалила нову модель організації надання медичної допомоги

Рада схвалила нову модель організації надання медичної допомоги

Київ • УНН

 • 402034 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроект про вдосконалення надання медичної допомоги №6306, повідомила народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк, пише УНН.

Цитата

"З моменту запровадження програми медичних гарантій (ПМГ) у 2017 році її практична реалізація показала, що існує низка недоліків, які потрібно вирішити задля злагодженої роботи системи надалі. Тому цей проект закону має підвищити ефективність Національної служби здоров’я України (НСЗУ) як єдиного державного закупівельника медичних послуг та поліпшення якостімедичного обслуговування", - зазначила Шуляк у Telegram.

Деталі

Передбачається, що Кабмін:

  • встановлюватиме переліки базових напрямів стаціонарної медичної допомоги, які забезпечуватиме загальний заклад охорони здоров'я (багатопрофільний лікарняний заклад, що надає медичну допомогу населенню територіальної громади або декількох громад, стабілізацію стану пацієнта та маршрутизацію до кластерних та надкластерних закладів охорони здоров'я);
  • визначатиме напрями стаціонарної медичної допомоги, що забезпечуватиметься кластерними та надкластерними закладами охорони здоров'я.

Законопроектом також пропонується вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу та третинну (спеціалізовану) медичну допомогу замінити спеціалізованою медичною допомогою, як такою, що "надається в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів) у плановому порядку або в екстрених випадках.

Доповнення

19 жовтня 2017 року парламент ухвалив в цілому законопроект № 6327 про медичну реформу, відповідно до якого держава гарантує повну оплату необхідних медпослуг і ліків, пов’язаних із наданням екстреної, первинної, вторинної, третинної, паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації та супроводу вагітності та пологів. 2 квітня 2018 року — стартував перший етап медичної реформи, тоді українці обрали свого сімейного лікаря та підписали з ним декларацію.

1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап медреформи. Заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану чи вузькоспеціалізовану медичну допомогу, запрацювали за принципом "гроші ходять за пацієнтом", як і первинна ланка. Також запрацювала програма медичних гарантій – перелік послуг, які держава надає пацієнту безплатно.

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