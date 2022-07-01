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Рада одобрила новую модель организации оказания медицинской помощи

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект об усовершенствовании оказания медицинской помощи №6306, сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк, пишет УНН.

Цитата

"С момента внедрения программы медицинских гарантий (ПМГ) в 2017 году ее практическая реализация показала, что существует ряд недостатков, которые нужно решить для слаженной работы системы в дальнейшем. Поэтому этот проект закона должен повысить эффективность Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) как единственного государственного закупщика медицинских услуг и улучшения качества медицинского обслуживания", - отметила Шуляк в Telegram.

Детали

Предполагается, что Кабмин:

  • будет устанавливать перечни базовых направлений стационарной медицинской помощи, которые будут обеспечивать общее учреждение здравоохранения (многопрофильное больничное учреждение, оказывающее медицинскую помощь населению территориальной громады или нескольких громад, стабилизацию состояния пациента и маршрутизацию в кластерные и сверхкластерные учреждения здравоохранения);
  • будет определять направления стационарной медицинской помощи, что будет обеспечиваться кластерными и сверхкластерными учреждениями здравоохранения.

Законопроектом также предлагается вторичную (специализированную) медицинскую помощь и третичную (специализированную) медицинскую помощь заменить специализированной медицинской помощью, как "предоставляемой в амбулаторных или стационарных условиях врачами соответствующей специализации (кроме врачей общей практики - семейных врачей) в плановом порядке или в экстренных случаях.

Дополнение

19 октября 2017 года парламент принял в целом законопроект № 6327 о медицинской реформе, согласно которому государство гарантирует полную оплату необходимых медуслуг и лекарств, связанных с предоставлением экстренной, первичной, вторичной, третичной, паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации и медицинской реабилитации родов. 2 апреля 2018 года стартовал первый этап медицинской реформы, тогда украинцы выбрали своего семейного врача и подписали с ним декларацию.

1 апреля 2020 года в Украине стартовал второй этап медреформы. Заведения здравоохранения, оказывающие специализированную или узкоспециализированную медицинскую помощь, заработали по принципу "деньги ходят за пациентом", как и первичное звено. Также заработала программа медицинских гарантий – перечень услуг, которые государство предоставляет пациенту бесплатно.

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