В Україні неконтрольована ситуація з АЧС, бо не працює ідентифікація тварин — експерт

“Протягом минулого року був підготовлений законопроект про забезпечення біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні. Тож подивімось, як він далі буде проходити, але до його розробки дуже активно долучилися Мінагрополітики, ветеринарна служба, і ми як асоціація теж долучилися максимально.

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Тому якщо він буде прийнятий — в ньому прописані кілька основних пунктів, які допоможуть контролювати ситуацію з АЧС. По-перше, це певне посилення правил щодо ідентифікації, тому що сьогодні ми не можемо контролювати нормально АЧС, бо у нас не працює ідентифікація тварин, тобто, у нас на тачечках перевозяться скуплені тварини... і ніхто не знає, із якої області їх везуть. А цей законопроект передбачає, що будь-який об’єкт, який вирощує тварин, має їх ідентифікувати, і неідентифіковані тварини, якщо зупинять таку тачечку, — вони ліквідуються, накладаються штрафи. Це дійсно є необхідною мірою сьогодні”, — розповіла експерт.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Асоціація тваринників України вимагає прийняти державну програму боротьби з АЧС.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, бездіяльність Держпродспоживслужби в питаннях боротьби з АЧС в Україні призвела до зниження експортного ринку вітчизняної свинини.

“Допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу. Фермерства несуть значні збитки, дрібні домогосподарства, аби заробити хоч копійку приховують АЧС (чим створюють додаткові загрози), країна ж — втратила ринки збуту. Від нашої свинини на сьогодні відмовилась низка держав-імпортерів: Румунія, Вірменія, Білорусь... Якщо я не помиляюся, то залишилася лише Грузія. І тут у мене виникає логічне запитання: невже в інших країнах не трапляються спалахи АЧС? Трапляються. Однак, коли таке стається, то все залежить від спроможності контролюючих органів локалізувати проблеми, вчасно створити карантинну зону, чим гарантувати нормальну роботу всім іншим виробникам свинини”, — зауважив він.