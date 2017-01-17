В Украине неконтролируемая ситуация с АЧС, потому что не работает идентификация животных - эксперт

КИЕВ. 17 января. УНН. Прогнозы экспертов на 2017 год по поводу распространения АЧС пока неутешительные . Количество случаев болезни вряд ли уменьшится. Однако есть определенные надежды на то, что заработают новые законодательные акты, которые усилят контроль в сфере идентификации животных. Об этом в комментарии УНН рассказала вице-президент Ассоциации свиноводов Украины Оксана Юрченко.