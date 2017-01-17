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В Украине неконтролируемая ситуация с АЧС, потому что не работает идентификация животных - эксперт

В Украине неконтролируемая ситуация с АЧС, потому что не работает идентификация животных - эксперт

Киев • УНН

 • 15257 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Прогнозы экспертов на 2017 год по поводу распространения АЧС пока неутешительные . Количество случаев болезни вряд ли уменьшится. Однако есть определенные надежды на то, что заработают новые законодательные акты, которые усилят контроль в сфере идентификации животных. Об этом в комментарии УНН рассказала вице-президент Ассоциации свиноводов Украины Оксана Юрченко.

"В течение прошлого года был подготовлен законопроект об обеспечении биологической безопасности и сохранения животноводства в Украине. Поэтому посмотрим, как он дальше будет проходить, но к его разработке очень активно включились Минагрополитики, ветеринарная служба, и мы ассоциация тоже присоединились максимально.

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Поэтому если он будет принят - в нем прописаны несколько основных пунктов, которые помогут контролировать ситуацию с АЧС. Во-первых, это определенное ужесточение правил по идентификации, потому что сегодня мы не можем контролировать нормально АЧС, потому что у нас не работает идентификация животных, то есть, у нас на тачечка перевозятся скуплены животные ... и никто не знает, с какой области их везут. А этот законопроект предусматривает, что любой объект, который выращивает животных, должен их идентифицировать, и неидентифицированные животные, если остановят такую ​​тачечка - они ликвидируются, налагаются штрафы. Это действительно является необходимой мерой сегодня ", - рассказала эксперт.

Напомним, как сообщал УНН, Ассоциация животноводов Украины требует принять государственную программу борьбы с АЧС .

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, бездействие Госпродпотребслужбы в вопросах борьбы с АЧС в Украине привела к снижению экспортного рынка отечественной свинины.

"Допущена по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС просто убила эту сферу. Фермерства несут значительные убытки, мелкие домохозяйства, чтобы заработать хоть копейку скрывают АЧС (чем создают дополнительные угрозы), страна же - потеряла рынки сбыта. От нашей свинины на сегодня отказалась ряд государств-импортеров: Румыния, Армения, Беларусь ... Если я не ошибаюсь, то осталась только Грузия. И тут у меня возникает логичный вопрос: неужели в других странах не случаются вспышки АЧС? Случаются. Однако, когда такое происходит, то все зависит от способности контролирующих органов локализовать проблемы, вовремя создать карантинную зону, чем гарантировать нормальную работу всем другим производителям свинины ", - отметил он.

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