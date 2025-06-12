В Україну з тимчасово окупованих територій повернули ще чотирьох дітей

В Україну з тимчасово окупованих територій вдалося повернути чотирьох дітей, які протягом років окупації піддавалися тиску, гнобленню та відвертому цькуванню на тимчасово захоплених ворогом територіях та в росії. Про це повідомила директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, пише УНН.

За її словами, їхні історії - це ще одне свідчення того, що кремль усіма способами намагається знищити майбутнє України.

Зокрема, серед врятованих - 9-річна дівчинка, яку змушували в школі співати гімн росії, малювати триколор і навіть погрожували за одне українське слово.

10-річного хлопчика примушували виступати на концерті до 9 травня із портретами російських військових і знущалися через те, що він українець.

В Україну з тимчасово окупованих територій повернули двох дівчат 16 та 17 років

Родина ще одного підлітка тричі пережила нічні обшуки фсб у них вдома - все через відмову брати паспорт рф.

Ще одна дівчина потрапила до так званого "табору перевиховання", де дітей навчали копати окопи й користуватися зброєю.

А 17-річний хлопець, який переховувався вдома й навчався в українській школі онлайн, сьогодні нарешті обійняв свого брата - військового, який повернувся з полону.Дякую Save Ukraine та іншим партнерам за допомогу у цій складній рятувальній місії. Продовжуємо працювати, щоб кожна українська дитина повернулася додому та була в безпеці