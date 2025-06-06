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В Україну з тимчасово окупованих територій повернули двох дівчат 16 та 17 років

Київ • УНН

 • 982 перегляди

Двох українських підлітків 16 і 17 років, які з 2022 року навчалися онлайн в українській школі, вдалося повернути з окупованої території. Родина шукала можливості виїхати та звернулася по допомогу після обстрілу будинку.

В Україну з тимчасово окупованих територій повернули двох дівчат 16 та 17 років

В Україну з тимчасово окупованих територій вдалося повернути двох дівчат, які протягом років окупації навчалися дистанційно в українській школі. Про це повідомила директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, пише УНН.

Ще двом українським підліткам вдалося повернутися з окупації у рамках Bring Kids Back UA. Дівчатам 16 і 17 років. Вони жодного разу не виїжджали з рідного міста з моменту його окупації у 2022-му, але весь цей час навчалися онлайн в українській школі 

- повідомила Зарівна.

Директорка ініціативи повідомила, що родина кілька років шукала можливість виїхати. Зокрема, дівчата зверталися до знайомих, шукали перевізників, збирали кошти.

Після пошкодження власного будинку внаслідок обстрілу, сім’я звернулася по допомогу. Завдяки зусиллям проєкту Helping to Leave родина вже на підконтрольній Україні території. Дівчата планують продовжувати навчатись і будувати своє майбутнє тут 

- зазначила Зарівна.

Доповнення

росія заперечує системне викрадення українських дітей, називаючи це "порятунком". Україна передала список з сотень депортованих дітей, але рф визнає лише "десятки".

11 українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій, повідомив у середу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще 11 українських дітей з тимчасово окупованих територій", - написав Єрмак.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Андрій Єрмак
Україна
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