В Украину с временно оккупированных территорий вернули двух девушек 16 и 17 лет
Киев • УНН
Двух украинских подростков 16 и 17 лет, которые с 2022 года учились онлайн в украинской школе, удалось вернуть с оккупированной территории. Семья искала возможности уехать и обратилась за помощью после обстрела дома.
В Украину с временно оккупированных территорий удалось вернуть двух девушек, которые в течение лет оккупации учились дистанционно в украинской школе. Об этом сообщила директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна, пишет УНН.
Еще двум украинским подросткам удалось вернуться из оккупации в рамках Bring Kids Back UA. Девушкам 16 и 17 лет. Они ни разу не выезжали из родного города с момента его оккупации в 2022-м, но все это время учились онлайн в украинской школе
Директор инициативы сообщила, что семья несколько лет искала возможность выехать. В частности, девушки обращались к знакомым, искали перевозчиков, собирали средства.
После повреждения собственного дома в результате обстрела, семья обратилась за помощью. Благодаря усилиям проекта Helping to Leave семья уже на подконтрольной Украине территории. Девушки планируют продолжать учиться и строить свое будущее здесь
Дополнение
россия отрицает системное похищение украинских детей, называя это "спасением". Украина передала список из сотен депортированных детей, но рф признает лишь "десятки".
11 украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий, сообщил в среду руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще 11 украинских детей с временно оккупированных территорий", - написал Ермак.