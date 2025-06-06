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В Украину с временно оккупированных территорий вернули двух девушек 16 и 17 лет

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Двух украинских подростков 16 и 17 лет, которые с 2022 года учились онлайн в украинской школе, удалось вернуть с оккупированной территории. Семья искала возможности уехать и обратилась за помощью после обстрела дома.

В Украину с временно оккупированных территорий вернули двух девушек 16 и 17 лет

В Украину с временно оккупированных территорий удалось вернуть двух девушек, которые в течение лет оккупации учились дистанционно в украинской школе. Об этом сообщила директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна, пишет УНН.

Еще двум украинским подросткам удалось вернуться из оккупации в рамках Bring Kids Back UA. Девушкам 16 и 17 лет. Они ни разу не выезжали из родного города с момента его оккупации в 2022-м, но все это время учились онлайн в украинской школе 

- сообщила Заривна.

Директор инициативы сообщила, что семья несколько лет искала возможность выехать. В частности, девушки обращались к знакомым, искали перевозчиков, собирали средства.

После повреждения собственного дома в результате обстрела, семья обратилась за помощью. Благодаря усилиям проекта Helping to Leave семья уже на подконтрольной Украине территории. Девушки планируют продолжать учиться и строить свое будущее здесь 

- отметила Заривна.

Дополнение

россия отрицает системное похищение украинских детей, называя это "спасением". Украина передала список из сотен депортированных детей, но рф признает лишь "десятки".

11 украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий, сообщил в среду руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще 11 украинских детей с временно оккупированных территорий", - написал Ермак.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Андрій Єрмак
Украина
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