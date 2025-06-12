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В Украину с временно оккупированных территорий вернули еще четверых детей

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Еще нескольким украинским детям удалось вернуться с временно оккупированных территорий и россии в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. В оккупации и на чужбине они подвергались издевательствам за то, что являются украинцами.

В Украину с временно оккупированных территорий вернули еще четверых детей

В Украину с временно оккупированных территорий удалось вернуть четырех детей, которые в течение лет оккупации подвергались давлению, угнетению и откровенной травле на временно захваченных врагом территориях и в россии. Об этом сообщила директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна, пишет УНН

Детали

По ее словам, их истории - это еще одно свидетельство того, что кремль всеми способами пытается уничтожить будущее Украины.

В частности, среди спасенных - 9-летняя девочка, которую заставляли в школе петь гимн россии, рисовать триколор и даже угрожали за одно украинское слово.

10-летнего мальчика заставляли выступать на концерте к 9 мая с портретами российских военных и издевались из-за того, что он украинец.

В Украину с временно оккупированных территорий вернули двух девушек 16 и 17 лет06.06.25, 21:27 • 3064 просмотра

Семья еще одного подростка трижды пережила ночные обыски фсб у них дома - все из-за отказа брать паспорт рф.

Еще одна девушка попала в так называемый "лагерь перевоспитания", где детей учили копать окопы и пользоваться оружием.

А 17-летний парень, который прятался дома и учился в украинской школе онлайн, сегодня наконец обнял своего брата - военного, который вернулся из плена. Спасибо Save Ukraine и другим партнерам за помощь в этой сложной спасательной миссии. Продолжаем работать, чтобы каждый украинский ребенок вернулся домой и был в безопасности

- написала Заривна.

россия массово совершает преступления против украинских детей: заявление Совета по правам человека при МИД04.06.25, 20:01 • 3462 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

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