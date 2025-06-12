В Украину с временно оккупированных территорий вернули еще четверых детей

В Украину с временно оккупированных территорий удалось вернуть четырех детей, которые в течение лет оккупации подвергались давлению, угнетению и откровенной травле на временно захваченных врагом территориях и в россии. Об этом сообщила директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна, пишет УНН.

Детали

По ее словам, их истории - это еще одно свидетельство того, что кремль всеми способами пытается уничтожить будущее Украины.

В частности, среди спасенных - 9-летняя девочка, которую заставляли в школе петь гимн россии, рисовать триколор и даже угрожали за одно украинское слово.

10-летнего мальчика заставляли выступать на концерте к 9 мая с портретами российских военных и издевались из-за того, что он украинец.

В Украину с временно оккупированных территорий вернули двух девушек 16 и 17 лет

Семья еще одного подростка трижды пережила ночные обыски фсб у них дома - все из-за отказа брать паспорт рф.

Еще одна девушка попала в так называемый "лагерь перевоспитания", где детей учили копать окопы и пользоваться оружием.

А 17-летний парень, который прятался дома и учился в украинской школе онлайн, сегодня наконец обнял своего брата - военного, который вернулся из плена. Спасибо Save Ukraine и другим партнерам за помощь в этой сложной спасательной миссии. Продолжаем работать, чтобы каждый украинский ребенок вернулся домой и был в безопасности - написала Заривна.

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