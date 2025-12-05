В Україну йдуть морози з поривчастим вітром: прогноз погоди на 6 і 7 грудня

$42.180.02
11:17 • 13777 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
08:37 • 15715 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 21778 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 35044 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 44423 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 38377 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 65187 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 34634 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 57529 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24755 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 28990 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 15747 перегляди
окупанти розстріляли українського полоненого у Свято-Покровському на Донбасі - DeepStatePhoto5 грудня, 08:25 • 5792 перегляди
Шість областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго08:47 • 16369 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 12078 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони11:30 • 12197 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17 • 13779 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 29116 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 65187 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 49583 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Вашингтон
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO12:40 • 3686 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 15836 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 23258 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 37182 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 37318 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Безпілотний літальний апарат

В Україну йдуть морози з поривчастим вітром: прогноз погоди на 6 і 7 грудня

Київ • УНН

 • 62 перегляди

На вихідних, 6 та 7 грудня, в Україні буде прохолодно, температура вночі від 2 тепла до 4 морозу, вдень +2+6 градусів. Очікується суха погода, але з поривчастим східним вітром, на півдні можливі штормові пориви.

В Україну йдуть морози з поривчастим вітром: прогноз погоди на 6 і 7 грудня

У суботу, 6 грудня, а також у неділю, 7 грудня, погода в Україні буде прохолодною. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

6 грудня в Україні відзначатимуть День святого Миколая і День Збройних сил України – вночі температура повітря становитиме від 2 тепла до 4 морозу. Впродовж дня 6-7 грудня очікується +2+6 градусів, на Закарпатті та півдні Криму +7+11 градусів.

Антициклон визначатиме скрізь в Україні вихідними погоду без опадів. Але із рвучким вітром східних напрямків, а у південній частині України навіть можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду

- йдеться в прогнозі.

У Києві на Миколая та в неділю, 7-го грудня, очікується погода суха, холоднувата. Вночі -1-3 градуси, в денні години +1+4 градуси, додала Діденко.

Вона закликала українців бути обережними на вулицях, адже на тротуарах і дорогах може бути слизько.

Тепло і без опадів: синоптики дали прогноз погоди на 5 грудня05.12.25, 06:59 • 2614 переглядiв

Євген Устименко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Крим
Україна
Київ