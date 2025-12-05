В Україну йдуть морози з поривчастим вітром: прогноз погоди на 6 і 7 грудня

У суботу, 6 грудня, а також у неділю, 7 грудня, погода в Україні буде прохолодною. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

6 грудня в Україні відзначатимуть День святого Миколая і День Збройних сил України – вночі температура повітря становитиме від 2 тепла до 4 морозу. Впродовж дня 6-7 грудня очікується +2+6 градусів, на Закарпатті та півдні Криму +7+11 градусів.

Антициклон визначатиме скрізь в Україні вихідними погоду без опадів. Але із рвучким вітром східних напрямків, а у південній частині України навіть можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду - йдеться в прогнозі.

У Києві на Миколая та в неділю, 7-го грудня, очікується погода суха, холоднувата. Вночі -1-3 градуси, в денні години +1+4 градуси, додала Діденко.

Вона закликала українців бути обережними на вулицях, адже на тротуарах і дорогах може бути слизько.

