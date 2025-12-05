Тепло і без опадів: синоптики дали прогноз погоди на 5 грудня
Київ • УНН
5 грудня в Україні буде відносно тепло та без опадів, температура повітря становитиме 3-8° тепла. У західних та Вінницькій областях місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
У п'ятницю, 5 грудня, на більшості території України буде відносно тепло і без опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, в Україні погода не зазнає особливих змін, теплу погоду без опадів і далі зумовлюватиме поле високого тиску та тепла повітряна маса.
Вітер південно-східний, східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с, але зверніть увагу, що у більшості західних та Вінницькій областях місцями пориви вітру 15-20 м/с. Щодо температури, вдень 3-8° тепла, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму дещо тепліше 7-12°
У Києві та області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря 5-7° тепла.
