Тепло і без опадів: синоптики дали прогноз погоди на 5 грудня

У п'ятницю, 5 грудня, на більшості території України буде відносно тепло і без опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, в Україні погода не зазнає особливих змін, теплу погоду без опадів і далі зумовлюватиме поле високого тиску та тепла повітряна маса.

Вітер південно-східний, східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с, але зверніть увагу, що у більшості західних та Вінницькій областях місцями пориви вітру 15-20 м/с. Щодо температури, вдень 3-8° тепла, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму дещо тепліше 7-12° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря 5-7° тепла.

Україна під впливом антициклону: синоптик озвучила прогноз погоди з 3 по 10 грудня