Тепло і без опадів: синоптики дали прогноз погоди на 5 грудня

4 грудня, 20:25 • 10275 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 16287 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 17460 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 30384 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 25114 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 38689 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 22077 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22010 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22210 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 31285 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Прем'єр Британії про санкції проти ГРУ: моральна відповідальність лежить на путіні4 грудня, 19:10 • 4312 перегляди
Прем'єр Більгії підтвердив зустріч із Мерцом у п'ятницю щодо репараційного кредиту Україні, але є нюанс - Reuters4 грудня, 21:23 • 3032 перегляди
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 3850 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів02:35 • 3424 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 2918 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 30390 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 29986 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 38695 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 45912 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 71107 перегляди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ізраїль
Сектор Газа
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 13858 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 27538 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 28731 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 73479 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 76236 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)
Дипломатка

Тепло і без опадів: синоптики дали прогноз погоди на 5 грудня

Київ • УНН

 • 30 перегляди

5 грудня в Україні буде відносно тепло та без опадів, температура повітря становитиме 3-8° тепла. У західних та Вінницькій областях місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Тепло і без опадів: синоптики дали прогноз погоди на 5 грудня

У п'ятницю, 5 грудня, на більшості території України буде відносно тепло і без опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, в Україні погода не зазнає особливих змін, теплу погоду без опадів і далі зумовлюватиме поле високого тиску та тепла повітряна маса.

Вітер південно-східний, східний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с, але зверніть увагу, що у більшості західних та Вінницькій областях місцями пориви вітру 15-20 м/с. Щодо температури, вдень 3-8° тепла, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму дещо тепліше 7-12°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря 5-7° тепла.

Україна під впливом антициклону: синоптик озвучила прогноз погоди з 3 по 10 грудня03.12.25, 12:24 • 4208 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Україна