Тепло и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на 5 декабря

В пятницу, 5 декабря, на большей части территории Украины будет относительно тепло и без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в Украине погода не претерпит особых изменений, теплую погоду без осадков и дальше будет обуславливать поле высокого давления и теплая воздушная масса.

Ветер юго-восточный, восточный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с, но обратите внимание, что в большинстве западных и Винницкой областях местами порывы ветра 15-20 м/с. Что касается температуры, днем 3-8° тепла, на крайнем западе страны, юге Одесской области и в Крыму несколько теплее 7-12° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 5-7° тепла.

