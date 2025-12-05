$42.200.13
4 декабря, 20:25 • 11515 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 19330 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 19056 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 32806 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 26179 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 39917 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 22376 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22197 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22387 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 31691 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Тепло и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на 5 декабря

Киев • УНН

 • 540 просмотра

5 декабря в Украине будет относительно тепло и без осадков, температура воздуха составит 3-8° тепла. В западных и Винницкой областях местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Тепло и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на 5 декабря

В пятницу, 5 декабря, на большей части территории Украины будет относительно тепло и без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в Украине погода не претерпит особых изменений, теплую погоду без осадков и дальше будет обуславливать поле высокого давления и теплая воздушная масса.

Ветер юго-восточный, восточный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с, но обратите внимание, что в большинстве западных и Винницкой областях местами порывы ветра 15-20 м/с. Что касается температуры, днем 3-8° тепла, на крайнем западе страны, юге Одесской области и в Крыму несколько теплее 7-12°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 5-7° тепла.

Украина под влиянием антициклона: синоптик озвучила прогноз погоды с 3 по 10 декабря03.12.25, 12:24 • 4212 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Украина