Тепло и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на 5 декабря
Киев • УНН
5 декабря в Украине будет относительно тепло и без осадков, температура воздуха составит 3-8° тепла. В западных и Винницкой областях местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В пятницу, 5 декабря, на большей части территории Украины будет относительно тепло и без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в Украине погода не претерпит особых изменений, теплую погоду без осадков и дальше будет обуславливать поле высокого давления и теплая воздушная масса.
Ветер юго-восточный, восточный, и будет двигаться со скоростью 5-10 м/с, но обратите внимание, что в большинстве западных и Винницкой областях местами порывы ветра 15-20 м/с. Что касается температуры, днем 3-8° тепла, на крайнем западе страны, юге Одесской области и в Крыму несколько теплее 7-12°
В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха 5-7° тепла.
