11:17 • 14062 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 16009 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 22018 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 35292 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 44614 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 38468 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 65417 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34661 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57560 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24772 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 65417 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет
4 декабря, 12:21 • 49735 просмотра
В Украину идут морозы с порывистым ветром: прогноз погоды на 6 и 7 декабря

Киев • УНН

 • 148 просмотра

На выходных, 6 и 7 декабря, в Украине будет прохладно, температура ночью от 2 тепла до 4 мороза, днем +2+6 градусов. Ожидается сухая погода, но с порывистым восточным ветром, на юге возможны штормовые порывы.

В Украину идут морозы с порывистым ветром: прогноз погоды на 6 и 7 декабря

В субботу, 6 декабря, а также в воскресенье, 7 декабря, погода в Украине будет прохладной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

6 декабря в Украине будут отмечать День святого Николая и День Вооруженных сил Украины – ночью температура воздуха составит от 2 тепла до 4 мороза. В течение дня 6-7 декабря ожидается +2+6 градусов, на Закарпатье и юге Крыма +7+11 градусов.

Антициклон будет определять везде в Украине выходными погоду без осадков. Но с порывистым ветром восточных направлений, а в южной части Украины даже возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду

- говорится в прогнозе.

В Киеве на Николая и в воскресенье, 7 декабря, ожидается погода сухая, прохладная. Ночью -1-3 градуса, в дневные часы +1+4 градуса, добавила Диденко.

Она призвала украинцев быть осторожными на улицах, ведь на тротуарах и дорогах может быть скользко.

Тепло и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на 5 декабря05.12.25, 06:59 • 2618 просмотров

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Крым
Украина
Киев