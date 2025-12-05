В Украину идут морозы с порывистым ветром: прогноз погоды на 6 и 7 декабря
Киев • УНН
На выходных, 6 и 7 декабря, в Украине будет прохладно, температура ночью от 2 тепла до 4 мороза, днем +2+6 градусов. Ожидается сухая погода, но с порывистым восточным ветром, на юге возможны штормовые порывы.
В субботу, 6 декабря, а также в воскресенье, 7 декабря, погода в Украине будет прохладной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Детали
6 декабря в Украине будут отмечать День святого Николая и День Вооруженных сил Украины – ночью температура воздуха составит от 2 тепла до 4 мороза. В течение дня 6-7 декабря ожидается +2+6 градусов, на Закарпатье и юге Крыма +7+11 градусов.
Антициклон будет определять везде в Украине выходными погоду без осадков. Но с порывистым ветром восточных направлений, а в южной части Украины даже возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду
В Киеве на Николая и в воскресенье, 7 декабря, ожидается погода сухая, прохладная. Ночью -1-3 градуса, в дневные часы +1+4 градуса, добавила Диденко.
Она призвала украинцев быть осторожными на улицах, ведь на тротуарах и дорогах может быть скользко.
Тепло и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на 5 декабря05.12.25, 06:59 • 2618 просмотров