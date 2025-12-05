В Украину идут морозы с порывистым ветром: прогноз погоды на 6 и 7 декабря

В субботу, 6 декабря, а также в воскресенье, 7 декабря, погода в Украине будет прохладной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

6 декабря в Украине будут отмечать День святого Николая и День Вооруженных сил Украины – ночью температура воздуха составит от 2 тепла до 4 мороза. В течение дня 6-7 декабря ожидается +2+6 градусов, на Закарпатье и юге Крыма +7+11 градусов.

Антициклон будет определять везде в Украине выходными погоду без осадков. Но с порывистым ветром восточных направлений, а в южной части Украины даже возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду - говорится в прогнозе.

В Киеве на Николая и в воскресенье, 7 декабря, ожидается погода сухая, прохладная. Ночью -1-3 градуса, в дневные часы +1+4 градуса, добавила Диденко.

Она призвала украинцев быть осторожными на улицах, ведь на тротуарах и дорогах может быть скользко.

Тепло и без осадков: синоптики дали прогноз погоды на 5 декабря