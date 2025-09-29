В Україні з початку року зафіксували 28 випадків небезпечної продукції - Держпродспоживслужба
В Україні з початку 2025 року виявили 28 видів небезпечної нехарчової продукції, що становила загрозу для споживачів. Серед них іграшки, зарядні пристрої та побутова електроніка, загалом вилучено понад 35 тисяч одиниць.
У першому півріччі 2025 року в Україні зняли з обігу понад 35 тисяч одиниць небезпечної нехарчової продукції. Зафіксовано 28 видів товарів, що могли становити загрозу для здоров’я та безпеки споживачів — серед них іграшки, зарядні пристрої та побутова електроніка. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, пише УНН.
У першому півріччі 2025 року Держпродспоживслужба виявила 28 видів небезпечної нехарчової продукції, що могла становити ризик для здоров’я та безпеки споживачів
Серед вилучених із обігу товарів:
- 12 видів іграшок;
- 8 видів зарядних пристроїв;
- 8 видів електричного та електронного обладнання (настільні лампи, фен, обігрівач, подовжувачі).
Усі випадки порушень внесені до системи оперативного взаємного сповіщення (СОВС), а відповідна інформація доступна на порталі "Увага".
Загалом із ринку вилучено понад 35 тисяч одиниць такої продукції.
Кожна вилучена з обігу небезпечна іграшка чи несправний електроприлад — це врятоване здоров’я чи навіть життя. Ми радимо українцям перевіряти товари, адже обізнаність — найкращий захист споживача
Держпродспоживслужба наголошує на необхідності:
- перевіряти інформацію про продукцію у базі даних «Увага»;
- звертати увагу на наявність маркування, інструкцій та сертифікатів відповідності;
- повідомляти про підозрілу продукцію до територіальних органів Держпродспоживслужби.
