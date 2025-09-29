В Україні з початку року зафіксували 28 випадків небезпечної продукції - Держпродспоживслужба

$41.480.01
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
12:39 • 14411 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
11:33 • 19842 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 14577 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 19421 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 12400 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 28067 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
28 вересня, 08:59 • 48536 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
28 вересня, 08:33 • 70051 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 51289 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира29 вересня, 06:18 • 17180 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 26244 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 20280 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 17769 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 13061 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
12:39 • 14451 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися11:33 • 19877 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 18280 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 20773 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 76139 перегляди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Андрюс Кубілюс
Радослав Сікорський
Володимир Зеленський
Україна
Німеччина
Польща
Данія
Сполучені Штати Америки
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми13:59 • 2128 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 13457 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 26624 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 28891 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 38373 перегляди
The Guardian
MIM-104 Patriot
TikTok
Х-101
Х-47М2 «Кинджал»

В Україні з початку року зафіксували 28 випадків небезпечної продукції - Держпродспоживслужба

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

В Україні з початку 2025 року виявили 28 видів небезпечної нехарчової продукції, що становила загрозу для споживачів. Серед них іграшки, зарядні пристрої та побутова електроніка, загалом вилучено понад 35 тисяч одиниць.

У першому півріччі 2025 року в Україні зняли з обігу понад 35 тисяч одиниць небезпечної нехарчової продукції. Зафіксовано 28 видів товарів, що могли становити загрозу для здоров’я та безпеки споживачів — серед них іграшки, зарядні пристрої та побутова електроніка. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, пише УНН.

У першому півріччі 2025 року Держпродспоживслужба виявила 28 видів небезпечної нехарчової продукції, що могла становити ризик для здоров’я та безпеки споживачів

- йдеться у повідомленні.

Серед вилучених із обігу товарів:

  • 12 видів іграшок;
    • 8 видів зарядних пристроїв;
      • 8 видів електричного та електронного обладнання (настільні лампи, фен, обігрівач, подовжувачі).

        Усі випадки порушень внесені до системи оперативного взаємного сповіщення (СОВС), а відповідна інформація доступна на порталі "Увага".

        Загалом із ринку вилучено понад 35 тисяч одиниць такої продукції.

        Кожна вилучена з обігу небезпечна іграшка чи несправний електроприлад — це врятоване здоров’я чи навіть життя. Ми радимо українцям перевіряти товари, адже обізнаність — найкращий захист споживача

        - підкреслив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

        Держпродспоживслужба наголошує на необхідності:

        • перевіряти інформацію про продукцію у базі даних «Увага»;
          • звертати увагу на наявність маркування, інструкцій та сертифікатів відповідності;
            • повідомляти про підозрілу продукцію до територіальних органів Держпродспоживслужби.

              Понад половину об’єктів водопостачання в Україні мають порушення санітарних норм - Держпродспоживслужба28.08.25, 18:35 • 4163 перегляди

              Ольга Розгон

              СуспільствоЗдоров'я
              Електроенергія
              Україна