В Украине с начала года зафиксировали 28 случаев опасной продукции - Госпродпотребслужба

В первом полугодии 2025 года в Украине изъяли из оборота более 35 тысяч единиц опасной непищевой продукции. Зафиксировано 28 видов товаров, которые могли представлять угрозу для здоровья и безопасности потребителей — среди них игрушки, зарядные устройства и бытовая электроника. Об этом сообщает Госпродпотребслужба, пишет УНН.

Среди изъятых из оборота товаров:

Все случаи нарушений внесены в систему оперативного взаимного оповещения (СОВС), а соответствующая информация доступна на портале "Внимание".

Всего с рынка изъято более 35 тысяч единиц такой продукции.

Каждая изъятая из оборота опасная игрушка или неисправный электроприбор — это спасенное здоровье или даже жизнь. Мы советуем украинцам проверять товары, ведь осведомленность — лучшая защита потребителя