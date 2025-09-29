В Украине с начала года зафиксировали 28 случаев опасной продукции - Госпродпотребслужба
В Украине с начала 2025 года выявили 28 видов опасной непищевой продукции, представлявшей угрозу для потребителей. Среди них игрушки, зарядные устройства и бытовая электроника, всего изъято более 35 тысяч единиц.
В первом полугодии 2025 года в Украине изъяли из оборота более 35 тысяч единиц опасной непищевой продукции. Зафиксировано 28 видов товаров, которые могли представлять угрозу для здоровья и безопасности потребителей — среди них игрушки, зарядные устройства и бытовая электроника. Об этом сообщает Госпродпотребслужба, пишет УНН.
В первом полугодии 2025 года Госпродпотребслужба выявила 28 видов опасной непищевой продукции, которая могла представлять риск для здоровья и безопасности потребителей
Среди изъятых из оборота товаров:
- 12 видов игрушек;
- 8 видов зарядных устройств;
- 8 видов электрического и электронного оборудования (настольные лампы, фен, обогреватель, удлинители).
Все случаи нарушений внесены в систему оперативного взаимного оповещения (СОВС), а соответствующая информация доступна на портале "Внимание".
Всего с рынка изъято более 35 тысяч единиц такой продукции.
Каждая изъятая из оборота опасная игрушка или неисправный электроприбор — это спасенное здоровье или даже жизнь. Мы советуем украинцам проверять товары, ведь осведомленность — лучшая защита потребителя
Госпродпотребслужба подчеркивает необходимость:
- проверять информацию о продукции в базе данных «Внимание»;
- обращать внимание на наличие маркировки, инструкций и сертификатов соответствия;
- сообщать о подозрительной продукции в территориальные органы Госпродпотребслужбы.
