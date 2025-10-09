В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодні

У четвер, 9 жовтня, в Україні очікуються помірні та значні дощі, хмарність. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні в Україні, крім крайнього заходу, помірні дощі, вдень місцями в східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях значні дощі, подекуди грози.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Щодо температури, то в денні години очікується 11-16°, дещо тепліше на південному сході країни, там стовпчики термометрів сягатимуть 16-21°.

У четвер, 9 жовтня, у Києві буде хмарно, помірний дощ.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по Київській області вдень 11-16°, у столиці вдень 11-13°.

Міжнародний день пива та піци та Всесвітній день фінансового планування: що ще відзначають 9 жовтня