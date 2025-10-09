В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодні

$41.320.03
8 жовтня, 19:17
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
8 жовтня, 17:48
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
8 жовтня, 17:38
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА
8 жовтня, 19:51
Українці від 40 років отримуватимуть гроші на перевірку здоров'я в "Дії"
8 жовтня, 20:34
"Ми врегулювали сім воєн і близькі до восьмої" - Трамп впевнений, що врегулює ситуацію з рф
8 жовтня, 21:37
Сумщина під масованим обстрілом російських військ: є загиблі та поранені
8 жовтня, 21:53
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексу
01:52
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
8 жовтня, 12:14
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко
8 жовтня, 11:59
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52
Бельгійські вафлі: п'ять оригінальних і смачних рецептів
8 жовтня, 11:27
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Александр Стубб
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Сектор Газа
Ізраїль
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості
8 жовтня, 16:22
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії
8 жовтня, 07:42
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу
7 жовтня, 11:00
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля
6 жовтня, 18:42
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
4 жовтня, 11:30
Fox News
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор

В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

9 жовтня в Україні очікуються помірні та значні дощі, крім крайнього заходу. Температура повітря вдень становитиме 11-16°, на південному сході до 21°.

В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодні

У четвер, 9 жовтня, в Україні очікуються помірні та значні дощі, хмарність. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні в Україні, крім крайнього заходу, помірні дощі, вдень місцями в східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях значні дощі, подекуди грози.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Щодо температури, то в денні години очікується 11-16°, дещо тепліше на південному сході країни, там стовпчики термометрів сягатимуть 16-21°.

У четвер, 9 жовтня, у Києві буде хмарно, помірний дощ.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по Київській області вдень 11-16°, у столиці вдень 11-13°.

Міжнародний день пива та піци та Всесвітній день фінансового планування: що ще відзначають 9 жовтня
09.10.25, 05:18

Віта Зеленецька

СуспільствоПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна
Київ