В Украине усилятся дожди: прогноз погоды на сегодня

В четверг, 9 октября, в Украине ожидаются умеренные и значительные дожди, облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня в Украине, кроме крайнего запада, умеренные дожди, днем местами в восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях значительные дожди, кое-где грозы.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Что касается температуры, то в дневные часы ожидается 11-16°, несколько теплее на юго-востоке страны, там столбики термометров будут достигать 16-21°.

В четверг, 9 октября, в Киеве будет облачно, умеренный дождь.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по Киевской области днем 11-16°, в столице днем 11-13°.

