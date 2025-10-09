$41.320.03
8 октября, 19:17 • 16679 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 37943 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 27343 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
8 октября, 17:38 • 24335 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 42608 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 49792 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 42495 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 30721 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 27828 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 23471 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
В Украине усилятся дожди: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 834 просмотра

9 октября в Украине ожидаются умеренные и значительные дожди, кроме крайнего запада. Температура воздуха днем составит 11-16°, на юго-востоке до 21°.

В четверг, 9 октября, в Украине ожидаются умеренные и значительные дожди, облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня в Украине, кроме крайнего запада, умеренные дожди, днем местами в восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях значительные дожди, кое-где грозы.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Что касается температуры, то в дневные часы ожидается 11-16°, несколько теплее на юго-востоке страны, там столбики термометров будут достигать 16-21°.

В четверг, 9 октября, в Киеве будет облачно, умеренный дождь.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по Киевской области днем 11-16°, в столице днем 11-13°.

Вита Зеленецкая

ОбществоПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев