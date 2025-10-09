В Украине усилятся дожди: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
9 октября в Украине ожидаются умеренные и значительные дожди, кроме крайнего запада. Температура воздуха днем составит 11-16°, на юго-востоке до 21°.
В четверг, 9 октября, в Украине ожидаются умеренные и значительные дожди, облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Сегодня в Украине, кроме крайнего запада, умеренные дожди, днем местами в восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях значительные дожди, кое-где грозы.
Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Что касается температуры, то в дневные часы ожидается 11-16°, несколько теплее на юго-востоке страны, там столбики термометров будут достигать 16-21°.
В четверг, 9 октября, в Киеве будет облачно, умеренный дождь.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура по Киевской области днем 11-16°, в столице днем 11-13°.
Международный день пива и пиццы и Всемирный день финансового планирования: что еще отмечают 9 октября09.10.25, 05:18 • 1056 просмотров