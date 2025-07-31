В Україні оголосили повітряну тривогу через російський літак МІГ-31К

$41.770.02
48.150.08
ukenru
10:55 • 1140 перегляди
Рада збільшила видатки на оборону
10:17 • 5188 перегляди
Рада відновила повноваження НАБУ та САП президентським законопроєктом
10:16 • 6612 перегляди
Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до 124 осіб - Ткаченко
Ексклюзив
07:35 • 18976 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 145028 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 191879 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 104408 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 09:50 • 96514 перегляди
ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
30 липня, 09:57 • 91844 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
30 липня, 09:53 • 133050 перегляди
Успенський піст 2025: які правила харчування та заборони
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.3м/с
66%
746мм
Популярнi новини
У Києві вдруге за ніч пролунала повітряна тривога: рф запустила ракети31 липня, 01:49 • 45348 перегляди
Нічна атака рф на Київ: 20 постраждалих, зруйновано під'їзд та пошкоджено школи31 липня, 03:22 • 46966 перегляди
Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП31 липня, 04:00 • 41155 перегляди
Ще плюс 1070 окупантів, танк і 16 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога31 липня, 04:50 • 41296 перегляди
"Нехай стежить за своїми словами": Трамп відповів медведєву на його погрози США війною06:53 • 47136 перегляди
Публікації
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 145125 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 191966 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 141124 перегляди
Мільйонер з кримінальним провадженням. Стало відомо, скільки заробив у липні головний юрист НБУPhoto30 липня, 12:32 • 159884 перегляди
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30 липня, 10:22 • 202083 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Руслан Стефанчук
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 99003 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 162486 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 220332 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитисьVideo27 липня, 14:42 • 267085 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 199354 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Truth Social
DJI Mavic
ChatGPT

В Україні оголосили повітряну тривогу через російський літак МІГ-31К

Київ • УНН

 • 262 перегляди

31 липня по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Причиною став російський літак МІГ-31К, здатний запускати ракети "Кинджал".

В Україні оголосили повітряну тривогу через російський літак МІГ-31К

У четвер, 31 липня, по всій території України оголосили повітряну тривогу через російський літак МІГ-31К, які здатен пускати крилаті ракети "кинджал". Про це повідомляє УНН.

Деталі

Вся територія України на мапі повітряної тривоги стала "червоною" через загрозу удару російськими крилатими ракетами.

Пізніше у більшості регіонів України почались відбої повітряної тривоги. OSINT-канали в Telegram повідомляють, що російський літак не вийшов на зону пуску ракет.

Не виключено, що росіяни проводили демонстраційні польоти з метою вчергове налякати населення України.

Нагадаємо

У ніч на 31 липня Київ зазнав подвійної атаки: спочатку дронами-камікадзе, зокрема реактивними "шахедами", а потім ракетами.    

Внаслідок нічної атаки рф 31 липня постраждало вже 124 людини, загинуло 8 людей.

Також УНН повідомляв, що росіяни влучили у мечеть в Києві. Муфтій Саїд Ісмагілов засудив атаку, а МЗС України закликало мусульманські країни до реакції.

росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 300 дронів та 8 ракет. Постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київщина, є загиблі та поранені.  

Євген Устименко

Війна
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Україна