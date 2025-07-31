В Україні оголосили повітряну тривогу через російський літак МІГ-31К
Київ • УНН
31 липня по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Причиною став російський літак МІГ-31К, здатний запускати ракети "Кинджал".
У четвер, 31 липня, по всій території України оголосили повітряну тривогу через російський літак МІГ-31К, які здатен пускати крилаті ракети "кинджал". Про це повідомляє УНН.
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Вся територія України на мапі повітряної тривоги стала "червоною" через загрозу удару російськими крилатими ракетами.
Пізніше у більшості регіонів України почались відбої повітряної тривоги. OSINT-канали в Telegram повідомляють, що російський літак не вийшов на зону пуску ракет.
Не виключено, що росіяни проводили демонстраційні польоти з метою вчергове налякати населення України.
Нагадаємо
У ніч на 31 липня Київ зазнав подвійної атаки: спочатку дронами-камікадзе, зокрема реактивними "шахедами", а потім ракетами.
Внаслідок нічної атаки рф 31 липня постраждало вже 124 людини, загинуло 8 людей.
Також УНН повідомляв, що росіяни влучили у мечеть в Києві. Муфтій Саїд Ісмагілов засудив атаку, а МЗС України закликало мусульманські країни до реакції.
росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши понад 300 дронів та 8 ракет. Постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київщина, є загиблі та поранені.