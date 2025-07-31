В Украине объявили воздушную тревогу из-за российского самолета МИГ-31К
Киев • УНН
31 июля по всей Украине объявлена воздушная тревога. Причиной стал российский самолет МИГ-31К, способный запускать ракеты "Кинжал".
В четверг, 31 июля, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за российского самолета МИГ-31К, который способен пускать крылатые ракеты "Кинжал". Об этом сообщает УНН.
Детали
Вся территория Украины на карте воздушной тревоги стала "красной" из-за угрозы удара российскими крылатыми ракетами.
Позже в большинстве регионов Украины начались отбои воздушной тревоги. OSINT-каналы в Telegram сообщают, что российский самолет не вышел на зону пуска ракет.
Не исключено, что россияне проводили демонстрационные полеты с целью в очередной раз напугать население Украины.
Напомним
В ночь на 31 июля Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в частности реактивными "шахедами", а затем ракетами.
В результате ночной атаки РФ 31 июля пострадало уже 124 человека, погибло 8 человек.
Также УНН сообщал, что россияне попали в мечеть в Киеве. Муфтий Саид Исмагилов осудил атаку, а МИД Украины призвало мусульманские страны к реакции.
Россия совершила массированную атаку на Украину, применив более 300 дронов и 8 ракет. Пострадали Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевщина, есть погибшие и раненые.