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В Украине объявили воздушную тревогу из-за российского самолета МИГ-31К

Киев • УНН

 • 226 просмотра

31 июля по всей Украине объявлена воздушная тревога. Причиной стал российский самолет МИГ-31К, способный запускать ракеты "Кинжал".

В Украине объявили воздушную тревогу из-за российского самолета МИГ-31К

В четверг, 31 июля, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за российского самолета МИГ-31К, который способен пускать крылатые ракеты "Кинжал". Об этом сообщает УНН.

Детали

Вся территория Украины на карте воздушной тревоги стала "красной" из-за угрозы удара российскими крылатыми ракетами.

Позже в большинстве регионов Украины начались отбои воздушной тревоги. OSINT-каналы в Telegram сообщают, что российский самолет не вышел на зону пуска ракет.

Не исключено, что россияне проводили демонстрационные полеты с целью в очередной раз напугать население Украины.

Напомним

В ночь на 31 июля Киев подвергся двойной атаке: сначала дронами-камикадзе, в частности реактивными "шахедами", а затем ракетами.    

В результате ночной атаки РФ 31 июля пострадало уже 124 человека, погибло 8 человек.

Также УНН сообщал, что россияне попали в мечеть в Киеве. Муфтий Саид Исмагилов осудил атаку, а МИД Украины призвало мусульманские страны к реакции.

Россия совершила массированную атаку на Украину, применив более 300 дронов и 8 ракет. Пострадали Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина, Киевщина, есть погибшие и раненые.  

Евгений Устименко

Война
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Украина