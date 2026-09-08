В Україні набув чинності закон про обов’язкові укриття - що змінилось

У вівторок, 8 вересня, в Україні набув чинності Закон, який посилює вимоги до цивільного захисту та передбачає обов’язкове будівництво укриттів у нових житлових, громадських та інфраструктурних об’єктах. Про це повідомляє УНН.

Закон № 4778-IX був прийнятий ще 10 лютого поточного року. Йдеться про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, формування фонду захисних споруд цивільного захисту, створення класів та центрів безпеки.

Даний нормативно-правовий акт законодавчо закріплює поняття "центр безпеки", "клас безпеки" та "захищений простір".

Відтепер центри безпеки зможуть створювати органи місцевого самоврядування для комплексного реагування на небезпечні події. В одному такому об’єкті одночасно можуть розміщуватися пожежно-рятувальний підрозділ, пункт базування екстреної медичної допомоги та поліцейська станція.

Також у закладах освіти зможуть створювати спеціальні класи безпеки, де дітей навчатимуть правилам пожежної безпеки, цивільного захисту та поведінки під час надзвичайних ситуацій, зокрема пов’язаних із вибухонебезпечними предметами.

Крім того, планування захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення обов’язково передбачається у містобудівній документації.

Окремо в тексті закону йдеться про атестацію аварійно-рятувальних служб, рятувальників та громадян України, які приймаються на роботу до аварійно-рятувальної служби. Вона проводиться з метою перевірки їх готовності до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж та надання права на проведення таких робіт.

Особливістю проведення атестації аварійно-рятувальних служб, укомплектованих водолазами із спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт, є попередня сертифікація водолазних підрозділів зазначених служб для визначення переліку водолазних робіт, які вони здатні виконувати. Атестації підлягають аварійно-рятувальні служби, рятувальники та громадяни України, які приймаються на роботу до аварійно-рятувальної служби. Періодична атестація аварійно-рятувальних служб та рятувальників проводиться не менше одного разу на п’ять років. Атестацію аварійно-рятувальних служб, рятувальників та громадян України, які приймаються на роботу до аварійно-рятувальної служби, проводить міжвідомча атестаційна комісія, яка утворюється Кабінетом Міністрів України. Положення про міжвідомчу атестаційну комісію затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту