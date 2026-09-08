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В Украине вступил в силу закон об обязательных укрытиях - что изменилось

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Закон №4778-IX усиливает гражданскую защиту и обязывает планировать укрытия на новых объектах. Также создаются центры и классы безопасности.

В Украине вступил в силу закон об обязательных укрытиях - что изменилось

Во вторник, 8 сентября, в Украине вступил в силу Закон, который усиливает требования к гражданской защите и предусматривает обязательное строительство укрытий в новых жилых, общественных и инфраструктурных объектах. Об этом сообщает УНН.

Детали

Закон № 4778-IX был принят еще 10 февраля текущего года. Речь идет о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, формирования фонда защитных сооружений гражданской защиты, создания классов и центров безопасности.

Данный нормативно-правовой акт законодательно закрепляет понятия "центр безопасности", "класс безопасности" и "защищенное пространство".

Отныне центры безопасности смогут создавать органы местного самоуправления для комплексного реагирования на опасные события. В одном таком объекте одновременно могут размещаться пожарно-спасательное подразделение, пункт базирования экстренной медицинской помощи и полицейский участок.

Также в учреждениях образования смогут создавать специальные классы безопасности, где детей будут обучать правилам пожарной безопасности, гражданской защиты и поведения во время чрезвычайных ситуаций, в частности связанных со взрывоопасными предметами.

Кроме того, планирование защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения обязательно предусматривается в градостроительной документации.

Отдельно в тексте закона говорится об аттестации аварийно-спасательных служб, спасателей и граждан Украины, принимаемых на работу в аварийно-спасательную службу. Она проводится с целью проверки их готовности к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, тушению пожаров и предоставления права на проведение таких работ.

Особенностью проведения аттестации аварийно-спасательных служб, укомплектованных водолазами со специальным оснащением для выполнения водолазных работ, является предварительная сертификация водолазных подразделений указанных служб для определения перечня водолазных работ, которые они способны выполнять. Аттестации подлежат аварийно-спасательные службы, спасатели и граждане Украины, принимаемые на работу в аварийно-спасательную службу. Периодическая аттестация аварийно-спасательных служб и спасателей проводится не реже одного раза в пять лет. Аттестацию аварийно-спасательных служб, спасателей и граждан Украины, принимаемых на работу в аварийно-спасательную службу, проводит межведомственная аттестационная комиссия, которая образуется Кабинетом Министров Украины. Положение о межведомственной аттестационной комиссии утверждает центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере гражданской защиты

- говорится в законе.

Напомним

В Верховной Раде показали укрытие и подвальный зал для работы депутатов во время воздушных тревог.

Евгений Устименко

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