В Україні кілька днів буде недоступна послуга з проставлення апостиля

В Україні з 27 лютого до 2 березня будуть недоступні послуги з проставлення апостиля через технічні роботи, передає УНН із посиланням на Мін'юст.

З 00:00 27 лютого до 08:00 2 березня 2026 року Державним підприємством "Національні інформаційні системи" проводитимуться планові технічні роботи з оновлення програмного забезпечення Електронного реєстру апостилів (далі - ЕРА). У зв’язку з цим, у вказаний період доступ до ЕРА буде тимчасово обмежено - йдеться у повідомленні.

У Мін'юсті закликали українців врахувати зазначену інформацію, щоб уникнути можливих незручностей.

