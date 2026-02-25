В Україні кілька днів буде недоступна послуга з проставлення апостиля

$43.260.03
50.970.04
ukenru
16:34 • 1620 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 4482 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 15021 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 14961 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 15474 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 25572 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 21624 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 25040 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 22367 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 19223 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 20300 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 23933 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 26369 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 30284 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 38576 перегляди
В Україні кілька днів буде недоступна послуга з проставлення апостиля

Київ • УНН

 • 242 перегляди

З 27 лютого по 2 березня в Україні не працюватимуть послуги з проставлення апостиля. Це пов'язано з оновленням програмного забезпечення Електронного реєстру апостилів.

В Україні кілька днів буде недоступна послуга з проставлення апостиля

В Україні з 27 лютого до 2 березня будуть недоступні послуги з проставлення апостиля через технічні роботи, передає УНН із посиланням на Мін'юст.

З 00:00 27 лютого до 08:00 2 березня 2026 року Державним підприємством "Національні інформаційні системи" проводитимуться планові технічні роботи з оновлення програмного забезпечення Електронного реєстру апостилів (далі - ЕРА). У зв’язку з цим, у вказаний період доступ до ЕРА буде тимчасово обмежено 

- йдеться у повідомленні.

У Мін'юсті закликали українців врахувати зазначену інформацію, щоб уникнути можливих незручностей.

У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами26.01.26, 11:18 • 34725 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
Техніка
Кабінет Міністрів України
Міністерство юстиції України
Україна