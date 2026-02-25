В Украине несколько дней будет недоступна услуга по проставлению апостиля

$43.260.03
50.970.04
ukenru
16:34 • 1330 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 3866 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
13:55 • 14671 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 14750 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 15305 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор Кравченко
Эксклюзив
12:01 • 25360 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 21575 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 24996 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 22331 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 19204 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
Популярные новости
Вступление Украины в ЕС в 2027 году нереалистично - министр правительства Австрии25 февраля, 08:33 • 5112 просмотра
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25 февраля, 09:26 • 22758 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистамиPhoto25 февраля, 10:09 • 11102 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова11:07 • 15262 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране12:05 • 15632 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
13:55 • 14684 просмотра
Эксклюзив
13:55 • 14684 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
12:01 • 25365 просмотра
Эксклюзив
12:01 • 25365 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 48299 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 58218 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 75906 просмотра
В Украине несколько дней будет недоступна услуга по проставлению апостиля

Киев • УНН

 • 52 просмотра

С 27 февраля по 2 марта в Украине не будут работать услуги по проставлению апостиля. Это связано с обновлением программного обеспечения Электронного реестра апостилей.

В Украине несколько дней будет недоступна услуга по проставлению апостиля

В Украине с 27 февраля по 2 марта будут недоступны услуги по проставлению апостиля из-за технических работ, передает УНН со ссылкой на Минюст.

С 00:00 27 февраля до 08:00 2 марта 2026 года Государственным предприятием "Национальные информационные системы" будут проводиться плановые технические работы по обновлению программного обеспечения Электронного реестра апостилей (далее - ЭРА). В связи с этим, в указанный период доступ к ЭРА будет временно ограничен 

- говорится в сообщении.

В Минюсте призвали украинцев учесть указанную информацию, чтобы избежать возможных неудобств.

В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами26.01.26, 11:18 • 34725 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоТехнологии
Техника
Кабинет Министров Украины
Министерство юстиции Украины
Украина