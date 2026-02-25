В Украине несколько дней будет недоступна услуга по проставлению апостиля

В Украине с 27 февраля по 2 марта будут недоступны услуги по проставлению апостиля из-за технических работ, передает УНН со ссылкой на Минюст.

С 00:00 27 февраля до 08:00 2 марта 2026 года Государственным предприятием "Национальные информационные системы" будут проводиться плановые технические работы по обновлению программного обеспечения Электронного реестра апостилей (далее - ЭРА). В связи с этим, в указанный период доступ к ЭРА будет временно ограничен - говорится в сообщении.

В Минюсте призвали украинцев учесть указанную информацию, чтобы избежать возможных неудобств.

