09:46 • 446 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 7286 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 10567 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 20801 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 31308 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 27724 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 25249 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 20965 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 18076 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 16820 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
публикации
Эксклюзивы
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами

Киев • УНН

 • 3862 просмотра

На польских пунктах пропуска с Львовской и Волынской областями произошел технический сбой базы данных. Специалисты работают над устранением неполадок, поезда будут оформляться медленнее.

В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами

В Польше произошел технический сбой в работе базы данных на границе с Украиной, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Во всех польских пунктах пропуска, граничащих со Львовской и Волынской областями, произошел технический сбой в работе базы данных пограничной службы Республики Польша. Сейчас специалисты работают над устранением неполадок

- говорится в сообщении ГПСУ.

Путешественников призвали учесть эту информацию при планировании поездки.

"Сейчас накопление транспортных средств в направлении выезда и въезда не зафиксировано", - сказано в сообщении.

"Также сообщаем, что поезда будут оформляться в замедленном режиме", - отметили в ГПСУ.

О возобновлении полноценной работы обещают сообщить.

Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется23.01.26, 13:04 • 27849 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоНаши за границей
Государственная граница Украины
Львовская область
Волынская область
Украина
Польша