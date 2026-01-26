В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами
Киев • УНН
На польских пунктах пропуска с Львовской и Волынской областями произошел технический сбой базы данных. Специалисты работают над устранением неполадок, поезда будут оформляться медленнее.
В Польше произошел технический сбой в работе базы данных на границе с Украиной, сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
Во всех польских пунктах пропуска, граничащих со Львовской и Волынской областями, произошел технический сбой в работе базы данных пограничной службы Республики Польша. Сейчас специалисты работают над устранением неполадок
Путешественников призвали учесть эту информацию при планировании поездки.
"Сейчас накопление транспортных средств в направлении выезда и въезда не зафиксировано", - сказано в сообщении.
"Также сообщаем, что поезда будут оформляться в замедленном режиме", - отметили в ГПСУ.
О возобновлении полноценной работы обещают сообщить.
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется23.01.26, 13:04 • 27849 просмотров