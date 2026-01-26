У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами

У Польщі стався технічний збій роботи бази даних на кордоні з Україною, повідомили у Держприкордонслужбі, пише УНН.

У всіх польських пунктах пропуску, що межують з Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Республіки Польща. Наразі спеціалісти працюють над усуненням неполадок - ідеться у повідомленні ДПСУ.

Мандрівників закликали врахувати цю інформацію під час планування подорожі.

"Зараз накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду та в'їзду не зафіксовано", - сказано у повідомленні.

"Також повідомляємо, що потяги будуть оформлюватися у сповільненому режимі", - зазначили у ДПСУ.

Про відновлення повноцінної роботи обіцяють повідомити.

