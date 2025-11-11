В Україні інфляція в жовтні зросла на 0,9%, яйця та овочі подорожчали на 11% - Держстат
Київ • УНН
Найбільше подорожчали яйця та овочі, ціни на які зросли на 11,0% та 10,4% відповідно.
У жовтні поточного року інфляція на споживчому ринку в Україні порівняно з вереснем становила 0,9%, а у порівнянні з жовтнем 2024 року - 10,9%. Тим часом базова інфляція в жовтні 2025 року порівняно з вереснем становила 0,6%, тоді як у порівнянні з жовтнем 2024 року - 10,2%, повідомляє УНН з посиланням на Державну службу статистики України.
Деталі
На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше (на 11,0% та 10,4%) подорожчали яйця та овочі.
Крім того, на 7,1–1,0% зросли ціни на сало, продукти переробки зернових, молоко, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, м’ясо та м’ясопродукти, сири.
Водночас на 2,6–0,2% знизилися ціни на фрукти, цукор, рис і макаронні вироби.
Але це не все: ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.
Також ціни на транспорт зросли на 0,1%. В основному це сталось через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,6%. Водночас на 5,0% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Нагадаємо
У жовтні поточного року Міністерство фінансів України залучило 64,7 млрд грн до державного бюджету, розмістивши облігації внутрішньої державної позики. З них 49,9 млрд грн становили гривневі облігації із середньозваженою дохідністю 16,5% річних, а 355 млн доларів США - валютні облігації з дохідністю 4,06% річних.