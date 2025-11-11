В Украине инфляция в октябре выросла на 0,9%, яйца и овощи подорожали на 11% - Госстат

В октябре текущего года инфляция на потребительском рынке в Украине по сравнению с сентябрем составила 0,9%, а по сравнению с октябрем 2024 года - 10,9%. Тем временем базовая инфляция в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем составила 0,6%, тогда как по сравнению с октябрем 2024 года - 10,2%, сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Детали

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,6%. Больше всего (на 11,0% и 10,4%) подорожали яйца и овощи.

Кроме того, на 7,1–1,0% выросли цены на сало, продукты переработки зерновых, молоко, рыбу и продукты из рыбы, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, хлеб, масло, мясо и мясопродукты, сыры.

В то же время на 2,6–0,2% снизились цены на фрукты, сахар, рис и макаронные изделия.

Но это не все: цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,2%.

Также цены на транспорт выросли на 0,1%. В основном это произошло из-за подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,6%. В то же время на 5,0% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

