В Україні дуже складна ситуація з пенсійним забезпеченням - нардеп

Ситуація з пенсійним забезпеченням в Україні дуже складна. Без ревізії того хто, які отримує пенсії і як змінити цю систему, в країні не зможуть далі забезпечити сталі пенсійні виплати.

Про це повідомила перша заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич в ефірі телемарафону, передає УНН.

Насправді в нас дуже складна ситуація з пенсійним забезпеченням. Ми спираємося у таких висновках на аудит, який був проведений Рахунковою платою щодо діяльності Пенсійного фонду, зокрема вчасного забезпечення пенсій українців. Саме за висновками Рахункової палати ми розуміємо, що ситуація з кожним роком щодо забезпечення державою пенсій погіршується, адже станом на зараз ми маємо практично таку картину, що один працюючий забезпечує одного пенсіонера. Кількість пенсіонерів зростає, натомість кількість працюючих, які сплачує ЄСВ – зменшується - розповіла Констанкевич.

Вона зазначила, що причини такої ситуації чимало, ключова – це війна, яка спричинила демографічну кризу, трудову міграцію.

Економіка певною мірою перебуває у тіні й теж не надходять податки до Пенсійного фонду. Тому кошти, якими оперує Пенсійний фонд зменшується. Пенсійний фонд вже давно є дотаційний і якби не допомога наших міжнародних партнерів, які виділили гроші на саме забезпечення пенсій українцями у нас була б вкрай складна ситуація. Міжнародні партнери забезпечили понад 12 млрд дол. для того, щоб українські пенсіонери вчасно отримали виплати - заявила Констанкевич.

Проте за її словами, без ревізії того хто, які отримує пенсії і як змінити цю систему, в Україні не зможуть далі забезпечити сталі пенсійні виплати.

В Україні зараз є солідарна система забезпечення пенсіями і до неї додатково ще долучилася ще одна складова пенсійної реформи – недержавне накопичувальне пенсійне забезпечення. Цих двох складових не вистачає для того, щоб наші пенсіонери отримували належні пенсії. І безперечно потрібно до тієї реформи яка була спланована ще у 2024 році впроваджувати обов’язково накопичувальну пенсійну систему. Вона мала стартувати ще у 2024 році і якби не війна, я думаю, так й відбувалося. Але кілька негативних факторів змусили призупинити ці процеси - сказала Констанкевич.

За її словами, на базі комітету ВР з питань соціальної політики постійно відбувається робота, як в підкомітетах, так й з громадським суспільним середовищем.

Зокрема у кінці лютого відбулися великі обговорення про те, які перспективи солідарної державної пенсійної системи й стало зрозуміло, що так довго ще не може бути й потрібно змінювати на макроекономічному рівні - сказала Констанкевич.

Констанкевич повідомила, що колеги з профільного комітету запропонували низку рішень, які мають збалансувати цю систему на економічному рівні й знайти механізми, як забезпечити фінансові надходження та збалансувати принцип справедливості.

Тому що у нас 9 млн українців отримують низькі пенсії, але є майже мільйон українців, які отримують дуже високі пенсії - додала вона.

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Доповнення

В липні 2024 року повідомлялося, що в Україні накопичувальна пенсійна система поки не готова до запровадження, оскільки потрібно забезпечити чітке законодавство та розвиток фондового ринку.

Міністерство соцполітики планує запустити накопичувальну пенсійну систему з 2026 року. Наразі розробляється законодавча база та ІТ-система для державного накопичувального фонду.