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В Украине очень сложная ситуация с пенсионным обеспечением - нардеп

Киев • УНН

 • 23372 просмотра

Ситуация с пенсионным обеспечением в Украине критическая из-за уменьшения числа работающих и увеличения пенсионеров. Без международной помощи в 12 миллиардов долларов и реформирования системы стабильные пенсионные выплаты невозможны.

В Украине очень сложная ситуация с пенсионным обеспечением - нардеп

Ситуация с пенсионным обеспечением в Украине очень сложная. Без ревизии того, кто, какие получает пенсии и как изменить эту систему, в стране не смогут дальше обеспечить стабильные пенсионные выплаты.

Об этом сообщила первая заместительница главы Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич в эфире телемарафона, передает УНН.  

На самом деле у нас очень сложная ситуация с пенсионным обеспечением. Мы опираемся в таких выводах на аудит, который был проведен Счетной палатой относительно деятельности Пенсионного фонда, в частности своевременного обеспечения пенсий украинцев. Именно по выводам Счетной палаты мы понимаем, что ситуация с каждым годом по обеспечению государством пенсий ухудшается, ведь на данный момент мы имеем практически такую картину, что один работающий обеспечивает одного пенсионера. Количество пенсионеров растет, в то время как количество работающих, которые платят ЕСВ – уменьшается

- рассказала Констанкевич.

Она отметила, что причин такой ситуации много, ключевая – это война, которая вызвала демографический кризис, трудовую миграцию.

Экономика в определенной мере находится в тени и тоже не поступают налоги в Пенсионный фонд. Поэтому средства, которыми оперирует Пенсионный фонд, уменьшаются. Пенсионный фонд уже давно является дотационным, и если бы не помощь наших международных партнеров, которые выделили деньги на именно обеспечение пенсий украинцами, у нас была бы крайне сложная ситуация. Международные партнеры обеспечили более 12 млрд долларов для того, чтобы украинские пенсионеры вовремя получили выплаты

- заявила Констанкевич.

Однако, по ее словам, без ревизии того, кто, какие получает пенсии и как изменить эту систему, в Украине не смогут дальше обеспечить стабильные пенсионные выплаты.

В Украине сейчас есть солидарная система обеспечения пенсиями, и к ней дополнительно еще присоединилась еще одна составляющая пенсионной реформы – негосударственное накопительное пенсионное обеспечение. Этих двух составляющих не хватает для того, чтобы наши пенсионеры получали надлежащие пенсии. И безусловно нужно к той реформе, которая была спланирована еще в 2024 году, внедрять обязательно накопительную пенсионную систему. Она должна была стартовать еще в 2024 году, и если бы не война, я думаю, так и происходило бы. Но несколько негативных факторов заставили приостановить эти процессы

- сказала Констанкевич.

По ее словам, на базе комитета ВР по вопросам социальной политики постоянно происходит работа, как в подкомитетах, так и с гражданским обществом.

В частности, в конце февраля состоялись большие обсуждения о том, какие перспективы солидарной государственной пенсионной системы, и стало понятно, что так долго еще не может быть и нужно менять на макроэкономическом уровне

- сказала Констанкевич. 

Констанкевич сообщила, что коллеги из профильного комитета предложили ряд решений, которые должны сбалансировать эту систему на экономическом уровне и найти механизмы, как обеспечить финансовые поступления и сбалансировать принцип справедливости.

Потому что у нас 9 млн украинцев получают низкие пенсии, но есть почти миллион украинцев, которые получают очень высокие пенсии

- добавила она.

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Дополнение

В июле 2024 года сообщалось, что в Украине накопительная пенсионная система пока не готова к внедрению, поскольку нужно обеспечить четкое законодательство и развитие фондового рынка. 

Министерство соцполитики планирует запустить накопительную пенсионную систему с 2026 года. В настоящее время разрабатывается законодательная база и ИТ-система для государственного накопительного фонда. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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