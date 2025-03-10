В Украине очень сложная ситуация с пенсионным обеспечением - нардеп
Киев • УНН
Ситуация с пенсионным обеспечением в Украине критическая из-за уменьшения числа работающих и увеличения пенсионеров. Без международной помощи в 12 миллиардов долларов и реформирования системы стабильные пенсионные выплаты невозможны.
Ситуация с пенсионным обеспечением в Украине очень сложная. Без ревизии того, кто, какие получает пенсии и как изменить эту систему, в стране не смогут дальше обеспечить стабильные пенсионные выплаты.
Об этом сообщила первая заместительница главы Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич в эфире телемарафона, передает УНН.
На самом деле у нас очень сложная ситуация с пенсионным обеспечением. Мы опираемся в таких выводах на аудит, который был проведен Счетной палатой относительно деятельности Пенсионного фонда, в частности своевременного обеспечения пенсий украинцев. Именно по выводам Счетной палаты мы понимаем, что ситуация с каждым годом по обеспечению государством пенсий ухудшается, ведь на данный момент мы имеем практически такую картину, что один работающий обеспечивает одного пенсионера. Количество пенсионеров растет, в то время как количество работающих, которые платят ЕСВ – уменьшается
Она отметила, что причин такой ситуации много, ключевая – это война, которая вызвала демографический кризис, трудовую миграцию.
Экономика в определенной мере находится в тени и тоже не поступают налоги в Пенсионный фонд. Поэтому средства, которыми оперирует Пенсионный фонд, уменьшаются. Пенсионный фонд уже давно является дотационным, и если бы не помощь наших международных партнеров, которые выделили деньги на именно обеспечение пенсий украинцами, у нас была бы крайне сложная ситуация. Международные партнеры обеспечили более 12 млрд долларов для того, чтобы украинские пенсионеры вовремя получили выплаты
Однако, по ее словам, без ревизии того, кто, какие получает пенсии и как изменить эту систему, в Украине не смогут дальше обеспечить стабильные пенсионные выплаты.
В Украине сейчас есть солидарная система обеспечения пенсиями, и к ней дополнительно еще присоединилась еще одна составляющая пенсионной реформы – негосударственное накопительное пенсионное обеспечение. Этих двух составляющих не хватает для того, чтобы наши пенсионеры получали надлежащие пенсии. И безусловно нужно к той реформе, которая была спланирована еще в 2024 году, внедрять обязательно накопительную пенсионную систему. Она должна была стартовать еще в 2024 году, и если бы не война, я думаю, так и происходило бы. Но несколько негативных факторов заставили приостановить эти процессы
По ее словам, на базе комитета ВР по вопросам социальной политики постоянно происходит работа, как в подкомитетах, так и с гражданским обществом.
В частности, в конце февраля состоялись большие обсуждения о том, какие перспективы солидарной государственной пенсионной системы, и стало понятно, что так долго еще не может быть и нужно менять на макроэкономическом уровне
Констанкевич сообщила, что коллеги из профильного комитета предложили ряд решений, которые должны сбалансировать эту систему на экономическом уровне и найти механизмы, как обеспечить финансовые поступления и сбалансировать принцип справедливости.
Потому что у нас 9 млн украинцев получают низкие пенсии, но есть почти миллион украинцев, которые получают очень высокие пенсии
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Дополнение
В июле 2024 года сообщалось, что в Украине накопительная пенсионная система пока не готова к внедрению, поскольку нужно обеспечить четкое законодательство и развитие фондового рынка.
Министерство соцполитики планирует запустить накопительную пенсионную систему с 2026 года. В настоящее время разрабатывается законодательная база и ИТ-система для государственного накопительного фонда.