В Україні до грудня створять електронний реєстр людей, яким заборонено грати в азартні ігри – Мінцифри
Київ • УНН
В Україні до грудня запустять єдиний державний реєстр осіб, участь яких в азартних іграх буде обмежена. Платформа PlayCity шукає ІТ-компанію для розробки системи, що має на меті захистити громадян від ігрової залежності.
Деталі
Реєстр дозволить українцям самостійно обмежити власну участь у гральних закладах або ініціювати заборону для близьких родичів. Для цього буде створено онлайн-кабінет громадянина з авторизацією через портал Дія. Подати заяву можна буде за кілька кліків.
Система також забезпечуватиме зв’язок з організаторами азартних ігор, які зможуть перевіряти статус гравців, а всі дані проходитимуть перевірку через демографічний реєстр. Особлива увага приділяється кібербезпеці та захисту персональної інформації.
Очікується, що новий реєстр осіб із забороною на участь в азартних іграх запрацює вже у грудні цього року.
