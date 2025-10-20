$41.730.10
В Украине до декабря создадут электронный реестр людей, которым запрещено играть в азартные игры – Минцифры

Киев • УНН

 • 744 просмотра

В Украине до декабря запустят единый государственный реестр лиц, участие которых в азартных играх будет ограничено. Платформа PlayCity ищет ИТ-компанию для разработки системы, которая призвана защитить граждан от игровой зависимости.

В Украине до декабря создадут электронный реестр людей, которым запрещено играть в азартные игры – Минцифры

В Украине запустят единый государственный реестр лиц, участие которых в азартных играх будет ограничено. Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, платформа PlayCity ищет ИТ-компанию для разработки системы, которая призвана защитить граждан от игровой зависимости и чрезмерного влияния азартных развлечений. Об этом пишет УНН.

Детали

Реестр позволит украинцам самостоятельно ограничить собственное участие в игорных заведениях или инициировать запрет для близких родственников. Для этого будет создан онлайн-кабинет гражданина с авторизацией через портал Дія. Подать заявление можно будет в несколько кликов.

Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано14.10.25, 18:21 • 61389 просмотров

Система также будет обеспечивать связь с организаторами азартных игр, которые смогут проверять статус игроков, а все данные будут проходить проверку через демографический реестр. Особое внимание уделяется кибербезопасности и защите персональной информации.

Ожидается, что новый реестр лиц с запретом на участие в азартных играх заработает уже в декабре этого года.

Искусственный интеллект в «Дії» и цифровые сервисы для украинцев. Главные анонсы на IT Arena 2025 при поддержке FAVBET Tech13.10.25, 15:07 • 2528 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоТехнологии
