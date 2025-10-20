В Украине до декабря создадут электронный реестр людей, которым запрещено играть в азартные игры – Минцифры
В Украине запустят единый государственный реестр лиц, участие которых в азартных играх будет ограничено. Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, платформа PlayCity ищет ИТ-компанию для разработки системы, которая призвана защитить граждан от игровой зависимости и чрезмерного влияния азартных развлечений. Об этом пишет УНН.
Реестр позволит украинцам самостоятельно ограничить собственное участие в игорных заведениях или инициировать запрет для близких родственников. Для этого будет создан онлайн-кабинет гражданина с авторизацией через портал Дія. Подать заявление можно будет в несколько кликов.
Система также будет обеспечивать связь с организаторами азартных игр, которые смогут проверять статус игроков, а все данные будут проходить проверку через демографический реестр. Особое внимание уделяется кибербезопасности и защите персональной информации.
Ожидается, что новый реестр лиц с запретом на участие в азартных играх заработает уже в декабре этого года.
