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В Україні День рятівника та День усиновлення, Всесвітній день безпеки пацієнтів. Що ще можна відзначити 17 вересня

В Україні День рятівника та День усиновлення, Всесвітній день безпеки пацієнтів. Що ще можна відзначити 17 вересня

Київ • УНН

 • 109708 перегляди

За два роки повномасштабного вторгнення українські рятувальники здійснили майже 140 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій, врятували близько п’яти тисяч людей

Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначається День рятівника. Подія була започаткована указом президента в 2008 році, пише УНН.

День рятівника – це не лише професійне свято працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, цивільного захисту та інших спеціальних формувань. Ця подія також стосується цивільних осіб, які відзначилися при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожеж, при рятуванні життя і здоров'я людей.   

Повномасштабна російська агресія стала серйозним іспитом для українських рятувальників, який вони з честю витримали.

Сьогодні більшість викликів українських рятувальників стосуються ліквідації наслідків ворожих ракетних обстрілів та ракетних ударів: гасіння пожеж, розбір завалів, і, звісно, спасіння людей.

За два роки повномасштабного вторгнення українські рятувальники здійснили майже 140 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій, врятували близько п’яти тисяч людей, розібрали близько двох тисяч зруйнованих споруд.

91 співробітник ДСНС загинув під час виконання своїх обов’язків, 348 – отримали поранення.

Також сьогодні в Україні відбуваються заходи з нагоди Дня усиновлення. Подія так само була започаткована у 2008 році, і спершу відзначалася 30 вересня, так як була присвячена християнському святу Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. З переходом у 2023 році Православної церкви України на новоюліанський календар День усиновлення офіційно був перенесений на 17 вересня.

Станом на кінець 2023 року в Україні нараховувалося майже 67 тисяч дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки та піклування, близько дев’яти тисяч з них виховуються у дитячих будинках сімейного типу. За майже два роки повномасштабного вторгнення в Україні було усиновлено більше тисячі дітей.

З 2019 року за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я у багатьох країнах світу проводяться заходи з нагоди Всесвітнього дня безпеки пацієнтів. Того ж року офіційно до події приєдналася і Україна.

В основі проведення Всесвітнього дня безпеки пацієнтів лежить основоположний принцип медицини - перш за все, не нашкодь.

Ще 17 вересня — це Міжнародний день кантрі-музики.

Подія започаткована на честь музиканта Генка Вільямса, який народився 17 вересня 1923 року, і вважається засновником стилю "кантрі".

Вільямс прожив усього лише 29 років, але встиг випустити 35 платівок своїх платівок, які класичними для усіх шанувальників "кантрі".

За новоюліанським та григоріанським календарями християни сьогодні вшановують пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

За переказом, Софія була благочестивою християнкою, і у вірі до Господа виховала своїх доньок.

Імператор-язичник Адріан зажадав аби Софія та її доньки зреклися Господа. Віру, Надію та Любов піддали жорстоким тортурам. А Софію змусили дивитися на страждання своїх доньок. Однак, ні дівчата, ні їх мати не зреклися Господа.

Віра, Надія та Любов померли від страшних мук. Софія поховала їх, і на другий день сама померла на їх могилі.

Іменини сьогодні святкують Віра, Надія, Любов, Софія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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