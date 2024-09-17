В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За два года полномасштабного вторжения украинские спасатели совершили почти 140 тысяч выездов на ликвидацию последствий боевых действий, спасли около пяти тысяч человек

Сегодня, 17 сентября, в Украине отмечается День спасателя. Событие было учреждено указом президента в 2008 году, пишет УНН.

День спасателя - это не только профессиональный праздник работников аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, гражданской защиты и других специальных формирований. Это событие также касается гражданских лиц, которые отличились при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров, при спасении жизни и здоровья людей.   

Полномасштабная российская агрессия стала серьезным экзаменом для украинских спасателей, который они с честью выдержали.

Сегодня большинство вызовов украинских спасателей касаются ликвидации последствий вражеских ракетных обстрелов и ракетных ударов: тушение пожаров, разбор завалов, и, конечно, спасение людей.

За два года полномасштабного вторжения украинские спасатели осуществили почти 140 тысяч выездов на ликвидацию последствий боевых действий, спасли около пяти тысяч человек, разобрали около двух тысяч разрушенных сооружений.

91 сотрудник ГСЧС погиб при исполнении своих обязанностей, 348 - получили ранения.

Также сегодня в Украине проходят мероприятия по случаю Дня усыновления. Событие так же было основано в 2008 году, и сначала отмечалось 30 сентября, так как было посвящено христианскому празднику Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. С переходом в 2023 году Православной церкви Украины на новоюлианский календарь День усыновления официально был перенесен на 17 сентября.

По состоянию на конец 2023 года в Украине насчитывалось почти 67 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и попечительства, около девяти тысяч из них воспитываются в детских домах семейного типа. За почти два года полномасштабного вторжения в Украине было усыновлено более тысячи детей.

С 2019 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения во многих странах мира проводятся мероприятия по случаю Всемирного дня безопасности пациентов. В том же году официально к событию присоединилась и Украина.

В основе проведения Всемирного дня безопасности пациентов лежит основополагающий принцип медицины - прежде всего, не навреди.

Еще 17 сентября - это Международный день кантри-музыки.

Событие основано в честь музыканта Генка Уильямса, который родился 17 сентября 1923 года, и считается основателем стиля «кантри».

Уильямс прожил всего лишь 29 лет, но успел выпустить 35 пластинок своих пластинок, которые стали классическими для всех поклонников «кантри».

По новоюлианскому и григорианскому календарям христиане сегодня чтят память мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

По преданию, София была благочестивой христианкой, и в вере к Господу воспитала своих дочерей.

Император-язычник Адриан потребовал, чтобы София и ее дочери отреклись от Господа. Веру, Надежду и Любовь подвергли жестоким пыткам. А Софию заставили смотреть на страдания своих дочерей. Однако, ни девушки, ни их мать не отреклись от Господа.

Вера, Надежда и Любовь умерли от страшных мучений. София похоронила их, и на другой день сама умерла на их могиле.

Именины сегодня празднуют Вера, Надежда, Любовь, София.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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