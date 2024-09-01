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В Україні будують 40 підземних шкіл на прифронтових територіях

В Україні будують 40 підземних шкіл на прифронтових територіях

Київ • УНН

 • 27930 перегляди

На прифронтових територіях будується 40 підземних шкіл, загалом планується понад 120 таких об'єктів. Це дозволить створити умови для навчання понад 100 тисяч дітей, які наразі позбавлені доступу до очної освіти.

У прифронтових регіонах будується 40 підземних шкіл, загалом планується понад 120 таких об’єктів. Про це повідомила проєктна менеджерка "Школи офлайн" Надія Кузьмичова в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Уряд цього року виділив 2,5 млрд, які були розподілені між прифронтовими регіонами і вже зараз будується 40 підземних шкіл, де навчання здійснюватиметься в локаціях розташованих під землею. Окрім цього, уряд анонсував й теж вже прийняв постанову щодо додаткової дотації у розмірі 5 млрд так само на прифронтові території,

- розповіла Кузьмичова.

За її словами, загалом це дозволить створити умови для понад 100 тис. дітей, які перебувають на прифронтових територіях та наразі позбавлені доступу до очної освіти.

Якщо ми говоримо про кількість таких об’єктів, то - це понад 120. З однієї сторони, насправді 120 - це дуже небагато, враховуючи, що в Україні понад 13 тис. шкіл. А з іншої сторони, ми робимо фокус зараз саме на прифронтові території, де в нас понад 600 тис. дітей навчаються у дистанційному форматі. Якщо зіставити, то вийде, що кожна 5-та дитина отримує, як мінімум можливість виходу на очну освіту,

- зазначила Кузьмичова.

З 2025 навчального року МОН вимагатиме очного навчання дітей в школах 26.08.24, 17:16 • 16136 переглядiв

Доповнення

В МОН заявляли, що наразі зосереджена увага на будівництві укриттів для шкіл в регіонах, які найбільше потерпають від російських обстрілів. Майже на 85% закривають всі прифронтові, прикордонні регіони цією потребою.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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