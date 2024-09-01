В Украине строят 40 подземных школ на прифронтовых территориях

В прифронтовых регионах строится 40 подземных школ, всего планируется более 120 таких объектов. Об этом сообщила проектный менеджер "Школы офлайн" Надежда Кузьмичева в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Правительство в этом году выделило 2,5 млрд, которые были распределены между прифронтовыми регионами и уже сейчас строится 40 подземных школ, где обучение будет осуществляться в локациях расположенных под землей. Кроме этого, правительство анонсировало и тоже уже приняло постановление о дополнительной дотации в размере 5 млрд так же на прифронтовые территории, - рассказала Кузьмичева.

По ее словам, в целом это позволит создать условия для более 100 тыс. детей, которые находятся на прифронтовых территориях и сейчас лишены доступа к очному образованию.

Если мы говорим о количестве таких объектов, то - это более 120. С одной стороны, на самом деле 120 - это очень немного, учитывая, что в Украине более 13 тыс. школ. А с другой стороны, мы делаем фокус сейчас именно на прифронтовые территории, где у нас более 600 тыс. детей учатся в дистанционном формате. Если сопоставить, то получится, что каждый 5-й ребенок получает, как минимум возможность выхода на очное образование, - отметила Кузьмичева.

З 2025 навчального року МОН вимагатиме очного навчання дітей в школах

Дополнение

В МОН заявляли, что сейчас сосредоточено внимание на строительстве укрытий для школ в регионах, которые больше всего страдают от российских обстрелов. Почти на 85% закрывают все прифронтовые, приграничные регионы этой потребностью.