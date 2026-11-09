В Україні 9 листопада очікується хмарна погода без опадів
Київ • УНН
У понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями, переважно без опадів. У Києві та області температура становитиме 2-6° тепла.
У понеділок, 9 листопада, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не очікується.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 3-8° тепла
У Києві та області у понеділок буде хмарно, опадів не очікується. Температура 2-6°.
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