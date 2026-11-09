В Украине 9 ноября ожидается облачная погода без осадков

В понедельник, 9 ноября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, осадков в основном не ожидается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днём 3-8° тепла - говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет облачно, осадков не ожидается. Температура 2-6°.

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