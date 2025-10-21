В Угорщині горів нафтопереробний завод MOL "Дунай"
Київ • УНН
Пожежа на установці AV3 Дунайського нафтопереробного заводу в угорському місті Сазхаломбатта, спалахнула у понеділок увечері. За даними на ранок вівторка, 21 жовтня, пожежникам вдалося локалізувати спалах. Оцінюються збитки.
На установці AV3 Дунайського нафтопереробного заводу в Сазхаломбатті ввечері 20 жовтня сталося займання. Станом на ранок пожежу локалізовано, жертв немає. Угорська нафтогазова компанія MOL з'ясовує причини інциденту.
Пише УНН із посиланням на Magyar Nemzet.
Деталі
На установці AV3 Дунайського нафтопереробного заводу компанії MOL спалахнула пожежа, яку згодом локалізували пожежники, з забезпеченням контролю постраждалої території. Постраждалих немає, точна причина аварії розслідується.
Згідно з офіційною інформацією, ніхто на території місця спалаху не постраждав.
Наразі збитки оцінюються, а установки, що не були у зоні спалаху, поступово відновлюють роботу,
Ми дотримуємося протоколів надзвичайних ситуацій на постраждалих заводах і, оцінюючи збитки, поступово перезапускаємо блоки заводу, які не постраждали від пожежі
Також місцева влада "постійно контролює якість повітря", і за офіційною інформацією, значень, що перевищують допустиму норму для здоров'я зафіксовано не було.
Доповнення
У своїй заяві Mol наголошує: у найближчий період вони зосередяться на постачанні з Угорщини, а також розглядають необхідність використання стратегічних запасів.
Нагадаємо
