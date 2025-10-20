У Румунії стався вибух на нафтопереробному заводі російської компанії "Лукойл": є постраждалі
Київ • УНН
На нафтопереробному заводі Petrotel Lukoil у румунському місті Плоєшть стався вибух, завод належить російській компанії. Одна людина отримала серйозні травми, але пожежі не було.
У румунському місті Плоєшть стався вибух на території нафтопереробного заводу Petrotel Lukoil, що належить російській компанії "Лукойл". Інцидент відбувся без подальшої пожежі, проте одна людина зазнала серйозних травм. Про це повідомляє Digi24, пише УНН.
Деталі
У понеділок вдень у промисловій зоні міста Плоєшть (повіт Прахова, Румунія) прогримів вибух на території нафтопереробного підприємства Petrotel Lukoil. Про інцидент повідомило місцеве видання Digi24 із посиланням на Інспекцію з надзвичайних ситуацій Прахови.
Вибух, який не супроводжувався пожежею, стався на території підприємства, розташованого на вулиці Міхай Браву, муніципалітет Плоєшті. Ми втрутилися з мобільною бригадою інтенсивної терапії для обстеження, лікування та транспортування 57-річного чоловіка, який був у свідомості, з черепно-лицевою травмою та травмою лівої нижньої кінцівки
Потерпілого оперативно госпіталізували до відділення невідкладної допомоги міста Плоєшть, де йому надають необхідну медичну допомогу.
За інформацією місцевих органів влади, вибух стався у приміщенні, що належить економічному оператору, який займається виробництвом і розподілом нафтопродуктів. На момент інциденту на території заводу проводилися планові ремонтні роботи, які розпочалися кількома днями раніше.
Офіційні причини вибуху поки не оголошено. Представники румунських екстрених служб проводять перевірку обставин події та оцінюють можливі технічні порушення під час ремонтних робіт.
