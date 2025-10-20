У Румунії стався вибух на нафтопереробному заводі російської компанії "Лукойл": є постраждалі

У румунському місті Плоєшть стався вибух на території нафтопереробного заводу Petrotel Lukoil, що належить російській компанії "Лукойл". Інцидент відбувся без подальшої пожежі, проте одна людина зазнала серйозних травм. Про це повідомляє Digi24, пише УНН.

У понеділок вдень у промисловій зоні міста Плоєшть (повіт Прахова, Румунія) прогримів вибух на території нафтопереробного підприємства Petrotel Lukoil. Про інцидент повідомило місцеве видання Digi24 із посиланням на Інспекцію з надзвичайних ситуацій Прахови.

Вибух, який не супроводжувався пожежею, стався на території підприємства, розташованого на вулиці Міхай Браву, муніципалітет Плоєшті. Ми втрутилися з мобільною бригадою інтенсивної терапії для обстеження, лікування та транспортування 57-річного чоловіка, який був у свідомості, з черепно-лицевою травмою та травмою лівої нижньої кінцівки