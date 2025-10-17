Вибух у столиці Румунії: щонайменше троє загиблих, 13 постраждалих
Київ • УНН
Вранці п'ятниці в багатоквартирному будинку в столиці Румунії стався потужний вибух. Загинули щонайменше троє людей, 13 постраждалих, серед них двоє дітей, госпіталізовано.
Надзвичайно потужний вибух стався у п'ятницю вранці у багатоквартирному будинку у столиі Румунії, щонайменше три людини загинули, передає УНН із посиланням на Digi24.
Деталі
За даними ЗМІ, у результаті вибуху в житловому будинку щонайменше 3 людини загинули, а 13 постраждалих, серед них двоє дітей віком 12 та 17 років, були терміново доставлені до лікарні.
Сусідню гімназію було евакуйовано.
Тимчасовий мер столиці Стеліан Буждувяну уточнив, що всі постраждалі від вибуху матимуть де жити в найближчий період. Також у мерії столиці було скликано екстрену нараду для обговорення дій у сфері управління ситуацією.
