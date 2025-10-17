Взрыв в столице Румынии: по меньшей мере трое погибших, 13 пострадавших
Киев • УНН
Утром в пятницу в многоквартирном доме в столице Румынии произошел мощный взрыв. Погибли по меньшей мере три человека, 13 пострадавших, среди них двое детей, госпитализированы.
Чрезвычайно мощный взрыв произошел в пятницу утром в многоквартирном доме в столице Румынии, по меньшей мере три человека погибли, передает УНН со ссылкой на Digi24.
Детали
По данным СМИ, в результате взрыва в жилом доме по меньшей мере 3 человека погибли, а 13 пострадавших, среди них двое детей в возрасте 12 и 17 лет, были срочно доставлены в больницу.
Соседняя гимназия была эвакуирована.
Временный мэр столицы Стелиан Буждувяну уточнил, что все пострадавшие от взрыва будут иметь где жить в ближайший период. Также в мэрии столицы было созвано экстренное совещание для обсуждения действий в сфере управления ситуацией.
