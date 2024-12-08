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В Нидерландах мощный взрыв разрушил жилой дом: не менее пяти погибших

В Нидерландах мощный взрыв разрушил жилой дом: не менее пяти погибших

Киев  •  УНН

 • 3925 просмотра

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В многоквартирном доме в Гааге произошел мощный взрыв, унесший жизни по меньшей мере пяти человек. Четверо пострадавших госпитализированы, эвакуированы жители 40 квартир, а полиция разыскивает быстро покинувший место происшествия автомобиль.

Причина взрыва пока неизвестно, но полиция разыскивает автомобиль, который на большой скорости уехал с места происшествия.

Переводє УНН из отправления на Нидерландский язык.

В результате взрыва, разрушившего многоквартирный дом в голландской Гааге, по меньшей мере пять человек погибли. четыре человека были спасены из-под завалов и доставлены в больницу. мэр города Ян Ван Занен сообщил, что двое из четырех госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

В результате взрыва было разрушено пять квартир 

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Жители 40 соседних квартир были эвакуированы.

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В экстренных службах не знают, сколько людей находится под завалами. На место происшествия направлена специальная городская поисково-спасательная группа с четырьмя собаками, обученными находить жертв.

Полиция расследует причины взрывов и пытается собрать возможные доказательства. правоохранители разыскивают автомобиль, который на большой скорости уехал с места происшествия.

Серия мощных взрывов прогремела возле аэродрома в Майкопе7 дек. 2024, 01:03 • 59395 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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